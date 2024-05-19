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Дмитро Золотухін Медіаексперт

Чому перемога Олександра Усика стала по-справжньому історичною

glavcom.ua
Олександр Усик приголомшив вболівальників своїм образом
фото: x.com/turki_alalshikh

Усик стає об'єктивною найкращим гладіатором світу

Історична перемога Усика має велике значення для світу не через Усика. Не через його відношення до бога чи релігії, чи церкви.

Потрібно поглянути на осучаснені гладіаторські бої з геоекономічної та геополітичної точки зору, адже Усик одночасно ніс на собі й український прапор, і логотип компанії ДТЕК, і руни якоїсь православної общини, навколо яких зараз йде махач.

Уявіть себе в ролі англосаксонського аналітика, який розуміє важливість стратегічного мета наративу героя, категорій перемоги і поразки.

Що ви бачите?

Ви бачите, що два брати українці, почавши свою кар'єру в 90-х, майже поставили на коліна весь світ гладіаторських боїв. І, тільки вдача та щасливий випадок Леннокса Льюіса врятував від ганьби американсько-британський світ. Врахуйте ще й те, що Віталій Кличко був близьким до німецького (європейського) культурного хабу.

Через 10 років після бою Льюіса з Кличком – Кличко-молодший просто декласує «русскаго вітязя» Олександра Повєткіна, назавжди закопуючи гладіаторське майбутнє РФ.

Імперську гладіаторську честь намагаються врятувати дагестанцем Хабібом Нурмагомедовим, але при першому погляді на бійця усім зрозуміло, що він має таке ж відношення до Росії та православ'я, як я до астрології.

Після бою Повєткін-Кличко розкривається безодня транс-ціннісної ненависті між росіянами і українцями. Я про це раніше багато писав. До початку війни залишалося чотири місяці.

Ще через 10 років наступний українець Усик перевершує досягнення братів та стає об'єктивною найкращим гладіатором світу.

При цьому, він виправляє помилку Кличка-старшого та вибиває всю дурь з іще одного британця, який виявився не таким щасливчиком як Леннокс Льюіс. Хоча рефері дуже старався його врятувати.

І от ви дивитеся на усе це... Намагаєтеся екстраполювати процеси на майбутнє і аналізуєте шлях, який пройшла Україна за останні 30 років...

Відчуйте це з точки зору англосаксонського стратега і дайте відповідь на питання: чи будете ви при такій динаміці українського прогресу ще й давати Україні зброю для перемоги?

Чи вам не потрібен в перспективі настільки потужний геостратегічний конкурент?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Віталій Кличко історія бокс прапор українці Україна Олександр Усик Леннокс Льюїс перемога

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