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Влада Берліна заборонила російський прапор на 8 та 9 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Влада Берліна заборонила російський прапор на 8 та 9 травня
Поліція заборонила використовувати російські прапори
фото: EPA

У середу та четвер у Берліні запланована низка заходів з нагоди завершення Другої світової війни в Європі

Влада Німеччини заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть прославляти війну Росії проти України, під час заходів до 9 травня в Берліні. Про це пише Zeit.

У середу та четвер у Берліні запланована низка заходів з нагоди завершення Другої світової війни в Європі, зокрема, відбудеться кілька церемоній покладання вінків до радянських меморіалів у Трептауер парку і Тіргартені, а також мітинги біля Бранденбурзьких воріт і в урядовому кварталі.

Поліція знову заборонила російські прапори, форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть прославляти війну проти України поблизу радянських меморіалів. Російські військові марші та пісні також заборонені.

Середа розпочинається великою демонстрацією в Трептауер парку під назвою «79-та річниця визволення від фашизму – дякуємо визволителям», в якій беруть участь 200 осіб. Протягом дня ліві та комуністичні групи, а також представники районної влади покладатимуть вінки до меморіалів у різних місцях Берліна.

Прихильники України анонсували демонстрацію в урядовому кварталі: «Мир для Європи! Російські солдати геть з України».

У четвер також відбудуться демонстрації в урядовому кварталі та Трептауер парку, де на 9.00 вже зареєстрований мітинг лівої ініціативи з 300 учасниками.

На 11.30 було оголошено мітинг із 1000 учасниками на вулиці 17 червня, щоб вшанувати пам'ять загиблих радянських солдатів під час Другої світової війни. Опівдні ліва демонстрація пройде маршем від Фрідріхсгайна до Трептауер парку. Аналогічний захід запланований навколо Бранденбурзьких воріт з 17:00. Також у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів «Нічні вовки».

Нагадаємо, 9 травня у Росії традиційно пройде «парад Перемоги», проте лідери країн не поспішають у гості до російського диктатора.

Як повідомлялося, російська влада скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через «загрозу безпеці». Торік ходи теж не було. Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, пишуть росЗМІ.

Вона пояснила рішення «загрозами громадській безпеці». Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті. Раніше проведення «Безсмертного полку» скасували в Курській, Брянській, Білгородській, Рязанській та Псковській областях.

Також, у тимчасово окупованому Криму на 9 травня не буде проводитися парад та пропагандистська хода «Безсмертний полк». Це пов’язано з питаннями «забезпечення безпеки». Про це повідомив кримський зрадник Сергій Аксьонов.

Теги: Німеччина прапор Берлін мітинг

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