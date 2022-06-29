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    Політика

    У Росії невідомі підірвали склад боєприпасів

    У Росії невідомі підірвали склад боєприпасів
    фото ілюстративне

    У результаті вибухів є загиблі

    У Росії невідомі підірвали склад боєприпасів, розташований в селищі Барсово Володимирської області. Пожежа по російському арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ сталася в середу, 22 червня. Про це з посиланням на військове джерело повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

    Він зазначив, що пожежа сталася на складах комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів військової частини 55443.

    В результаті пожежі почалася детонація боєприпасів, яка стала причиною знищення декількох сотень банкоматів, а також снарядів для них. Джерела повідомляють про щонайменше трьох загиблих російських солдатів. За даними пропагандистських ЗМІ, пізніше кількість жертв вибуху на складі боєприпасів у військовій частині селища Барсово зросла до п'яти осіб.

    Нагадаємо, нещодавно у Росії вибухнула цистерна на газовій заправці у місті Талиця, що у Свердловській області.

    Так, у підмосковному місті Електроуглі загорілася майстерня з лакофарбовими виробами. Очевидці повідомляли про вибухи, у будівлі обвалився дах.

    А на Далекому Сході РФ, у Бурятії, загорілася Гусиноозерська електростанція. Через пожежу кілька районів Бурятії, разом із Улан-Уде, та сусіднього Забайкальського краю залишилися без електроенергії.

    А у травні в іншому місті Свердловської області, в Кам’янську-Уральську, горів Синарський трубний завод.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна Міноборони РФ Україна окупація #stoprussia
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    У Росії невідомі підірвали склад боєприпасів