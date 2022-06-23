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  4. У Росії горить цех із лакофарбовими виробами (відео)
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    Соціум

    У Росії горить цех із лакофарбовими виробами (відео)

    У Росії горить цех із лакофарбовими виробами (відео)
    фото: Ян Доброносов/Facebook

    Дах будівлі обвалився, вибухають ємності з легкозаймистою рідиною

    У місті Електруглі Московської області загорілася майстерня з лакофарбовими виробами. У будівлі обвалився дах, очевидці повідомляють про звуки вибухів. Про це пише пропагандистське ЗМІ з посиланням на джерело.

    Пожежа сталася в триповерховій будівлі, де розташований цех з розчинниками і лакофарбовими виробами. Складність в гасінні представлена 10 контейнерами з легкозаймистою рідиною: вони періодично вибухають. Площа пожежі становить 2,4 тис. кв. м.

    «Наразі встановлено, що горить третій поверх на всій площі – 2,4 тис. Дах будівлі обвалився, вибухають ємності з легкозаймистою рідиною. Всього їх там десять», – повідомило джерело.

    Інформація про пожежу надійшла в екстрені служби о 06:58, повідомила прес-служба столичного управління МНС Росії. За даними МНС, загиблих і постраждалих у пожежі немає. У відомстві додали, що до гасіння пожежі залучено 55 осіб та 17 одиниць техніки. За даними ЗМІ, пожежі був присвоєний другий (підвищений) рівень складності.

    Нагадаємо, 22 червня у Росії горів нафтопереробний завод, що належав Медведчуку

    Також нещодавно у Москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plazaна вулиці Горбунова.

    24 травня у Москві горів старовинний храм Петра та Павла. Раніше у Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна завод Україна окупація #stoprussia
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    У Росії горить цех із лакофарбовими виробами (відео)