Черговий вибух у Росії: який важливий об'єкт горить цього разу (відео)

У Свердловській області вибухнув газ на заправці

У Свердловській області стався вибух на газовій заправці

Цистерна на газовій заправці вибухнула у місті Талиця, що у Свердловській області. Про це пише видання E1. Відео з моментом вибуху з’явилося у соцмережах та месенджерах.

За попередньою інформацією вибухнула цистерна з газом.

Після вибуху розпочалася потужна пожежа.

"В Талице (Свердловская область) хлопнула газовая заправка.

Жители рассказывают, что взрывная волна была настолько сильной, что дома на ближайших улицах тряхнуло. "



палай ссцуко pic.twitter.com/eYA2MvtGCY — ㋡ ПоЖераЧ ㋡ (@twitts_UA) June 23, 2022

За повідомленням місцевої прокуратури, внаслідок вибуху постраждало дві людини.

Нагадаємо, сьогодні в Росії було зафіксовано ще кілька техногенних аварій.

Так, у підмосковному місті Електроуглі загорілася майстерня з лакофарбовими виробами. Очевидці повідомляли про вибухи, у будівлі обвалився дах.

А на Далекому Сході РФ, у Бурятії, загорілася Гусиноозерська електростанція.

Через пожежу кілька районів Бурятії, разом із Улан-Уде, та сусіднього Забайкальського краю залишилися без електроенергії.

А у травні в іншому місті Свердловської області, в Кам’янську-Уральську, горів Синарський трубний завод.