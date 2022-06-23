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    Соціум

    Черговий вибух у Росії: який важливий об'єкт горить цього разу (відео)

    У Свердловській області вибухнув газ на заправці - Черговий вибух у Росії: який важливий об'єкт горить цього разу (відео)
    У Свердловській області вибухнув газ на заправці
    фото: скріншот

    У Свердловській області стався вибух на газовій заправці

    Цистерна на газовій заправці вибухнула у місті Талиця, що у Свердловській області. Про це пише видання E1. Відео з моментом вибуху з’явилося у соцмережах та месенджерах.

    За попередньою інформацією вибухнула цистерна з газом.

    Після вибуху розпочалася потужна пожежа.

    За повідомленням місцевої прокуратури, внаслідок вибуху постраждало дві людини.

    Нагадаємо, сьогодні в Росії було зафіксовано ще кілька техногенних аварій.

    Так, у підмосковному місті Електроуглі загорілася майстерня з лакофарбовими виробами. Очевидці повідомляли про вибухи, у будівлі обвалився дах.

    А на Далекому Сході РФ, у Бурятії, загорілася Гусиноозерська електростанція.

    Через пожежу кілька районів Бурятії, разом із Улан-Уде, та сусіднього Забайкальського краю залишилися без електроенергії.

    А у травні в іншому місті Свердловської області, в Кам’янську-Уральську, горів Синарський трубний завод.

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    Теги: вибух росія газ
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    Черговий вибух у Росії: який важливий об'єкт горить цього разу (відео)