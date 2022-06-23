Черговий вибух у Росії: який важливий об'єкт горить цього разу (відео)
У Свердловській області стався вибух на газовій заправці
Цистерна на газовій заправці вибухнула у місті Талиця, що у Свердловській області. Про це пише видання E1. Відео з моментом вибуху з’явилося у соцмережах та месенджерах.
За попередньою інформацією вибухнула цистерна з газом.
Після вибуху розпочалася потужна пожежа.
"В Талице (Свердловская область) хлопнула газовая заправка.— ㋡ ПоЖераЧ ㋡ (@twitts_UA) June 23, 2022
Жители рассказывают, что взрывная волна была настолько сильной, что дома на ближайших улицах тряхнуло. "
палай ссцуко pic.twitter.com/eYA2MvtGCY
За повідомленням місцевої прокуратури, внаслідок вибуху постраждало дві людини.
Нагадаємо, сьогодні в Росії було зафіксовано ще кілька техногенних аварій.
Так, у підмосковному місті Електроуглі загорілася майстерня з лакофарбовими виробами. Очевидці повідомляли про вибухи, у будівлі обвалився дах.
А на Далекому Сході РФ, у Бурятії, загорілася Гусиноозерська електростанція.
Через пожежу кілька районів Бурятії, разом із Улан-Уде, та сусіднього Забайкальського краю залишилися без електроенергії.
А у травні в іншому місті Свердловської області, в Кам’янську-Уральську, горів Синарський трубний завод.