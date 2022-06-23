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    Економіка

    У Росії горить електростанція (відео)

    У Росії знову пожежа на критичній інфраструктурі. Очевидці заявили, що чули вибухи, влада не підтверджує - У Росії горить електростанція (відео)
    У Росії знову пожежа на критичній інфраструктурі. Очевидці заявили, що чули вибухи, влада не підтверджує
    фото: скріншот

    Столиця Бурятії залишилася без світла

    У Росії сталася аварія на Гусиноозерській ГРЕС, електростанція почала горіти. Про це повідомило, опублікувавши відеозапис, видання «Сибір.Реалії».

    Гусиноозерськая гідрорециркуляційна електростанція розташована на території Республіки Бурятія.

    Внаслідок аварії без світла залишився адміністративний центр регіону, Улан-Уде.

    Крім бурятської столиці, електроенергія була відключена у деяких районах республіки, а також у сусідньому Забайкальському краю.

    Видання стверджує, що автори відео, надіславши його в редакцію, стверджували про вибухи на території електростанції. Разом з тим, представники бурятської філії МНС не підтвердили цю інформацію.

    Нагадаємо, що це не перша пожежа на російській електростанції 2022 року.

    У квітні горіла ТЕС на острові Сахалін.

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    Теги: пожежа росія електроенергія
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    У Росії горить електростанція (відео)