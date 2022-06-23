У Росії горить електростанція (відео)

У Росії знову пожежа на критичній інфраструктурі. Очевидці заявили, що чули вибухи, влада не підтверджує

Столиця Бурятії залишилася без світла

У Росії сталася аварія на Гусиноозерській ГРЕС, електростанція почала горіти. Про це повідомило, опублікувавши відеозапис, видання «Сибір.Реалії».

Гусиноозерськая гідрорециркуляційна електростанція розташована на території Республіки Бурятія.

Внаслідок аварії без світла залишився адміністративний центр регіону, Улан-Уде.

Крім бурятської столиці, електроенергія була відключена у деяких районах республіки, а також у сусідньому Забайкальському краю.

Видання стверджує, що автори відео, надіславши його в редакцію, стверджували про вибухи на території електростанції. Разом з тим, представники бурятської філії МНС не підтвердили цю інформацію.

Сразу в двух регионах — Бурятии и Забайкалье — отключили электроэнергию. В МЧС подтвердили, что причиной стало ЧП на Гусиноозерской ГРЭС.



Очевидцы прислали в редакцию видео с комментариями "о взрыве" (эту информацию в МЧС отрицают) pic.twitter.com/Q09gdYyeFt — Сибирь.Реалии (@sibrealii) June 23, 2022

Нагадаємо, що це не перша пожежа на російській електростанції 2022 року.

У квітні горіла ТЕС на острові Сахалін.