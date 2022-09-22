Росіяни не мають єдності і шукають винних в поразках на війні

Російський президент Володимир Путін все ще віддає вказівки безпосередньо генералам на місцях, а російські військові не мають єдності щодо того як протистояти українським захисникам. Про це інформує CNN.

Російські військові розділилися в думках щодо того, як краще протистояти українському успіху на полі бою, згідно з численними джерелами, на які посилається американська розвідка. Відзначається, що Москва опинилася в обороні як на сході, так і на півдні України.

За словами джерел, президент Росії Володимир Путін сам віддає вказівки безпосередньо генералам на місцях – дуже незвичайна тактика управління в сучасній армії, яка, за словами цих джерел, натякає на дисфункціональну структуру командування.

Розвідувальні перехоплення зафіксували, як російські офіцери сперечаються між собою і скаржаться друзям і родичам вдома на те, що рішення приймаються з Москви.

Численні джерела, знайомі з американською розвідкою повідомили, що існують значні розбіжності щодо стратегії, а військові лідери намагаються домовитися про те, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних ліній.

Поразки Росії на полі бою і оголошена мобілізація стали причиною розколу і офіційні особи в Москві намагаються знайти винних у різкому повороті долі Росії. Зокрема, кремлівські чиновники намагаються перекласти провину з Путіна на російських військових.

Американські і західні офіційні особи вважають, що Росія обмежена в своїй здатності дати стратегічно важливу відповідь на контрнаступальні операції України. Навіть після оголошення часткової мобілізації чиновники скептично ставляться до того, що Росія здатна швидко розгорнути велику кількість військ в Україні.

Росія відповідає на просування України атаками на об'єкти критичної інфраструктури, такі як дамби та електростанції – атаками, які США розглядають як «помсту».

Навіть якщо Москва зможе збільшити кількість своїх солдатів, їй буде важко тренувати, оснащувати і інтегрувати ці війська в існуючі підрозділи. І навіть якщо це вирішить деякі короткострокові проблеми з особовим складом, це, швидше за все, не будуть високоякісні новобранці.

За словами високопосадовця НАТО, «в цілому, Росія зараз перебуває в стані оборони. Україна володіє ініціативою, змушуючи Росію вживати тимчасових заходів просто для того, щоб уникнути подальших втрат».

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати.

Як відомо, рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом росіяни тікають від мобілізації в країну, яку раніше бомбили та окупували (відео). Також на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.