Західні експерти назвали головні проблеми армії Путіна

На думку військових експертів, Росія відчуває серйозну нестачу зброї

Російський диктатор Володимир Путін може призвати скільки завгодно резервістів, але Росія не має можливості найближчим часом забезпечити ці нові війська навчанням і зброєю, необхідними для ведення бойових дій в Україні. Про це пише CNN з посиланням на експертів.

«Російські збройні сили наразі не оснащені для швидкого та ефективного розгортання 300 тисяч резервістів», – сказав Алекс Лорд, фахівець з Європи та Євразії стратегічної аналітичної фірми Sibylline у Лондоні.

«Росія вже бореться за ефективне оснащення своїх професійних сил в Україні після значних втрат техніки під час війни», – зазначив він.

За даними Інституту вивчення війни, Росія втратила від 50% до 90% своєї чисельності в деяких підрозділах через наступ, а також велику кількість бронетехніки. Крім того, за інформацією Oryx, з початку бойових дій російські війська втратили понад 6300 машин, зокрема 1168 танків.

«На практиці у них не вистачає сучасного обладнання... для такої кількості нових військ», – сказав військовий аналітик Oryx Якуб Яновський.

Генеральний директор Sibylline і ветеран британських збройних сил Джей Ті Крамп сказав, що Росія починає відчувати нестачу боєприпасів деяких калібрів і шукає джерела ключових компонентів, щоб можна було ремонтувати або проводити заміну озброєння.

Ще одна проблема російських військових – відсутність мотивації: вони не мають чіткого уявлення, заради чого вони ризикують своїм життям.

Але навіть якби вони мали все необхідне обладнання, зброю та мотивацію, швидко підготувати 300 тис. солдатів до бою було б неможливо, вважають експерти.

«Ні додаткових офіцерів, ні об'єктів, необхідних для масової мобілізації, зараз у Росії немає», – сказав Трент Теленко, колишній аудитор з контролю якості Агентства з управління оборонними контрактами США, який вивчав російську логістику.

На думку Лорда із Sibylline, на збір, навчання та розгортання російських резервістів піде щонайменше три місяці.

«У цей час ми будемо у розпалі української зими. Тому ми навряд чи побачимо, що приплив резервістів вплине на поле бою до весни 2023 року, і навіть тоді вони, ймовірно, будуть погано навчені і погано екіпіровані», – заявив він.

Нагадаємо, видання WSJ з посиланням на експертів також писало, що оголошена в Росії мобілізація найближчим часом навряд чи зупинить український наступ або вплине на ситуацію на полі бою.

Аналітики британської розвідки вважають, що оголошена диктатором Володимиром Путіним часткова мобілізація, швидше за все, не буде популярна серед російського населення. Вони також зазначають, що нові формування з цих військ навряд чи стануть боєздатні протягом декількох місяців.

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Увечері 21 вересня у містах Росії відбулися акції протесту проти мобілізації. Поліція затримала понад тисячу учасників протестних акцій.