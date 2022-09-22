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Мобілізація. Путін знайшов спосіб заткнути рота російським жінкам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація. Путін знайшов спосіб заткнути рота російським жінкам
Рашистки можуть розраховувати на допомогу від держави, у разі втрати годувальника у сім'ї
фото: ГУР

Допомогу призначатимуть і росіянкам, які потребують обліку на ранніх термінах вагітності

Відправляючи російських чоловіків на війну проти України, диктатор Путін одразу вирішив задобрити жінок – надавши їм матеріальну допомогу. Як повідомляють прогандистські ЗМІ, прем'єр-міністр країни-агресорки Михайло Мішустін заявив, що в Росії з 1 січня 2023 року запровадять універсальну допомогу для сімей з низькими доходами.

Голова рашистського уряду додав, що нова допомога об'єднає кілька діючих виплат. «Вона об'єднає цілу низку діючих заходів соціального захисту, у тому числі виплати, які надаються у зв'язку з народженням чи усиновленням малюка і до досягнення ним трьох років», – уточнив він.

Прем'єр також зазначив, що універсальна допомога включить виплати на дітей від трьох до семи років та від восьми до сімнадцяти. Разом з тим, допомогу призначатимуть і росіянкам, які потребують обліку на ранніх термінах вагітності.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

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Теги: гроші путін президент мобілізація Міноборони міністр диктатор

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