Угорщина: у справі, фігурантом якої є ексміністр уряду Орбана, виявлено майже $20 млн готівкою

Шестак, який очолював міністерство національного розвитку в уряді Орбана, заперечує будь-які правопорушення

Угорська влада вилучила майже $20 млн готівкою в межах розслідування справи про хабарництво, фігурантом якої є Міклош Сестак – колишній міністр в уряді Віктора Орбана. Частину грошей знайшли закопаними в лісах, іншу – прихованою в господарських спорудах і складських приміщеннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами міністра фінансів Андраша Кармана, підрахунок вилучених коштів – 5,07 млрд форинтів ($15,33 млн), €2,66 млн ($2,93 млн) та $1,26 млн – тривав вісім годин. До роботи залучили 12 працівників Державного казначейства, які використовували п’ять лічильників банкнот.

Шестак, який очолював міністерство національного розвитку в уряді Орбана з 2014-го до 2018 року, заперечує будь-які правопорушення.

Прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що вилучення готівки стало символом кінця «мафії», яка, за його словами, діяла під керівництвом правої партії Орбана «Фідес» та її союзників – християнських демократів– протягом 16 років.

Мадяр, прийшовши до влади, оголосив масштабну антикорупційну кампанію, яку назвав операцією «Чистилище». За результатами опитування соціологічної служби Median, опублікованого цього тижня, 70% респондентів вважають її «дуже важливою».

До слова, брата колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Арона Орбана, затримано у справі про незаконне переправлення мігрантів. Про це заявив чинний глава угорського уряду Петер Мадяр