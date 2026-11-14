Головна Світ Політика
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Угорщина: у справі, фігурантом якої є ексміністр уряду Орбана, виявлено майже $20 млн готівкою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина: у справі, фігурантом якої є ексміністр уряду Орбана, виявлено майже $20 млн готівкою
Петер Мадяр заявив, що вилучення готівки стало символом кінця «мафії»
фото: glavcom.ua

Шестак, який очолював міністерство національного розвитку в уряді Орбана, заперечує будь-які правопорушення

Угорська влада вилучила майже $20 млн готівкою в межах розслідування справи про хабарництво, фігурантом якої є Міклош Сестак – колишній міністр в уряді Віктора Орбана. Частину грошей знайшли закопаними в лісах, іншу – прихованою в господарських спорудах і складських приміщеннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами міністра фінансів Андраша Кармана, підрахунок вилучених коштів – 5,07 млрд форинтів ($15,33 млн), €2,66 млн ($2,93 млн) та $1,26 млн – тривав вісім годин. До роботи залучили 12 працівників Державного казначейства, які використовували п’ять лічильників банкнот.

Шестак, який очолював міністерство національного розвитку в уряді Орбана з 2014-го до 2018 року, заперечує будь-які правопорушення.

Прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що вилучення готівки стало символом кінця «мафії», яка, за його словами, діяла під керівництвом правої партії Орбана «Фідес» та її союзників – християнських демократів– протягом 16 років.

Мадяр, прийшовши до влади, оголосив масштабну антикорупційну кампанію, яку назвав операцією «Чистилище». За результатами опитування соціологічної служби Median, опублікованого цього тижня, 70% респондентів вважають її «дуже важливою».

До слова, брата колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Арона Орбана, затримано у справі про незаконне переправлення мігрантів. Про це заявив чинний глава угорського уряду Петер Мадяр

Теги: Угорщина Віктор Орбан корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перевірка оцінить законність та ефективність управління бюджетними коштами
Держаудитслужба візьметься за фінанси Нацполіції: перевірять 36 управлінь
Вчора, 13:58
Ініціатива допомогти генералу нібито виникла в центральному управлінні СБУ
Працівники СБУ збирають гроші фігуранту «Карфагена»: заява адвоката
9 листопада, 10:09
Ценова сзяли під варту на 60 днів із можливістю вийти під заставу в розмірі 15 млн грн
Суд ухвалив рішення стосовно фігуранта справи «Карфаген» Ценова
5 листопада, 16:11
Фігурант розглядав легалізацію марихуани як можливість вивести пов'язаний з угрупованням бізнес у правове поле
Фігурант «Карфагену» мав обговорити з керівником парламентської фракції легалізацію марихуани – НАБУ
4 листопада, 16:45
За даними слідства, посадовці силоміць затримували військовозобов’язаних на вулицях, а потім знущалися з них
Викрадення людей і хабарі: на Буковині затримано п’ятьох посадовців ТЦК
30 жовтня, 13:38
Франція виступила проти призначення Орбана генсеком ООН
Франція закрила Орбану шлях до крісла в ООН. Париж виступив із різкою заявою
29 жовтня, 20:13
Трамп раніше відкрито виступав на боці угорського політика
Трамп готує Орбана на посаду генсека ООН: ЗМІ дізналися деталі
26 жовтня, 04:37
Вищий антикорупційний суд скасував обов'язок Германа Галущенка носити електронний браслет
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
22 жовтня, 13:26
Журналісти зазначили, що Маск пожертвував понад $276 млн на підтримку республіканців
Демократи готують розслідування проти Маска – Politico
20 жовтня, 16:42

Політика

Чи приймуть Україну в НАТО. Зеленський повідомив про настрої європейських лідерів
Чи приймуть Україну в НАТО. Зеленський повідомив про настрої європейських лідерів
Зеленський пояснив, як американці можуть схилити Путіна до миру
Зеленський пояснив, як американці можуть схилити Путіна до миру
Угорщина: у справі, фігурантом якої є ексміністр уряду Орбана, виявлено майже $20 млн готівкою
Угорщина: у справі, фігурантом якої є ексміністр уряду Орбана, виявлено майже $20 млн готівкою
«Енергетичне перемир’я». Зеленський пояснив, що говорили росіяни в Абу-Дабі
«Енергетичне перемир’я». Зеленський пояснив, що говорили росіяни в Абу-Дабі
НАТО в обмін на Донбас. Зеленський відповів на пропозицію американців
НАТО в обмін на Донбас. Зеленський відповів на пропозицію американців
«Дуже просимо». Зеленський анонсував головні теми наступного «Рамштайну»
«Дуже просимо». Зеленський анонсував головні теми наступного «Рамштайну»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
148K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 12:08
На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua