ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка

Суд продовжив процесуальні обов'язки колишнього посадовця ще на два місяці, однак скасував електронний контроль

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував обов'язок колишнього міністра енергетики Германа Галущенка носити електронний браслет. Водночас інші процесуальні обмеження для підозрюваного продовжили на два місяці, про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії корупції.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо продовження строку дії процесуальних обов'язків ексміністра.

Зокрема, Галущенко зобов'язаний не залишати Київ та Київську область без відповідного дозволу, а також здати паспорти для виїзду за кордон.

Водночас суд не продовжив обов'язок носити електронний засіб контролю. Причини такого рішення суду наразі не уточнюються.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року правоохоронці затримали Германа Галущенка під час спроби виїхати з України. Наступного дня йому повідомили про підозру в межах кримінального провадження «Мідас», пов'язаного з імовірною корупцією в енергетичній сфері.

За версією слідства, колишній міністр причетний до участі у злочинній організації та пособництва в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Спочатку ВАКС обрав Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 200 млн грн.

У червні суд зменшив суму до 150 млн грн. Уже 29 червня заставу внесли, після чого ексміністр залишив слідчий ізолятор. Серед покладених на нього обов'язків було носіння електронного браслета.

30 липня Апеляційна палата ВАКС залишила відповідне рішення без змін.

Раніше «Главком» повідомляв, що 13 жовтня ВАКС зменшив заставу колишньому раднику Галущенка Ігорю Миронюку з 85 млн до 25 млн грн. Він також є підозрюваним у справі «Мідас».