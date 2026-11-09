Брата Орбана затримано за підозрою в торгівлі людьми: заява прем'єра Угорщини

Арон Орбан фігурує у розслідуванні щодо можливих схем оформлення віз для іноземців, зокрема громадян В'єтнаму

Брата колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Арона Орбана, затримано у справі про незаконне переправлення мігрантів. Про це заявив чинний глава угорського уряду Петер Мадяр, пише «Главком».

«За повідомленнями преси, брата Віктора Орбана, Арона Орбана, затримали за підозрою в торгівлі людьми. Національне управління з повернення та захисту активів (NVVH) і Національне слідче бюро (NNI) продовжують розслідування», – заявив Мадяр.

За даними угорського видання Kontroll, 9 листопада правоохоронці провели спільну операцію в Будапешті та двох населених пунктах медьє Пешт. Слідчі провели обшуки в межах двох кримінальних проваджень і затримали кількох людей.

Водночас поліція не назвала імен затриманих. У виданні Telex також повідомили, що силовики прибули до нерухомості у Фотлігеті, пов'язаної з компанією Арона Орбана. Джерела журналістів підтвердили проведення операції, але не змогли сказати, чи затримали самого брата експрем'єра.

Ім'я Арона Орбана фігурує у розслідуванні щодо можливих схем оформлення віз і дозволів на працевлаштування іноземців в Угорщині. За даними угорських медіа, його компанія допомагала громадянам В'єтнаму вступати на дводенний курс із порятунку життя в Печському університеті. Це могло полегшити їм отримання шенгенських віз.

Також журналісти повідомляли, що Арон Орбан звертався до урядового уповноваженого, щоб пришвидшити розгляд візових заяв. У справі фігурують і його ділові партнери. За версією слідства, група людей могла обіцяти іноземцям оформлення дозволів на проживання та роботу, використовуючи зв'язки з впливовими посадовцями.

На повідомлення про затримання брата відреагував і Віктор Орбан. Він назвав події «відволікальним маневром» з боку нового уряду та заявив, що влада нібито намагається відвернути увагу від питань, які має розглянути парламентський комітет з національної безпеки.

Арон Орбан підтвердив своє затримання правоохоронними органами. Додаткову інформацію про результати операції угорські установи обіцяли оприлюднити пізніше.