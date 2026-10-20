Демократи готують розслідування проти Маска – Politico

У разі перемоги на проміжних виборах у США політики планують перевірити діяльність мільярдера

Демократична партія США планує посилити нагляд за діяльністю мільярдера Ілона Маска, якщо за підсумками проміжних виборів у листопаді 2026 року отримає контроль над Палатою представників. Серед можливих напрямів розслідувань – робота Департаменту ефективності уряду (DOGE), скорочення федеральних посад, державні контракти компаній Маска та використання Starlink, зокрема в Україні. Про це повідомляє Politico, передає «Главком».

За даними видання, демократи вважають, що необхідно перевірити, як Маск використовував свій вплив в адміністрації президента Дональда Трампа та чи могли його політичні пожертви й бізнесові інтереси впливати на рішення уряду.

Конгресмен Грег Касар від Техасу, який входить до Комітету Палати представників з нагляду та підзвітності, заявив журналістам, що законодавці мають перевірити, чи намагається Маск завдяки фінансовій підтримці республіканських кандидатів отримати ще більше державних коштів для своїх компаній.

Представник конгресмена Роберта Гарсії, який також працює в комітеті, повідомив виданню, що демократи планують вивчити роль Маска в DOGE. Ця структура під керівництвом мільярдера займалася скороченням державних витрат і реорганізацією федеральних відомств.

За наведеними у матеріалі даними, внаслідок цих заходів роботу втратили близько 250 тис. федеральних службовців. Конгресвумен Зої Лофгрен, старша представниця демократів у Комітеті з науки, космосу й технологій, заявила, що її колеги також мають намір перевірити наслідки діяльності DOGE для наукових установ.

Окремим напрямом уваги демократів може стати діяльність компаній Маска, які отримують державні контракти, а також його роль у роботі супутникового зв’язку Starlink. Цей сервіс має важливе значення для України, зокрема для забезпечення зв’язку під час війни.

Політики також порушують питання можливих конфліктів інтересів, оскільки Маск поєднував вплив на урядові рішення з керівництвом власними компаніями. Водночас плани демократів щодо майбутніх перевірок не означають, що всі згадані розслідування вже розпочаті або що порушення з боку Маска доведені.

За інформацією видання, Маск пожертвував понад $276 млн на підтримку республіканців. Тому результати листопадових виборів можуть визначити, чи отримають демократи достатньо повноважень у Палаті представників, щоб розгорнути ширші парламентські розслідування.

Варто нагадати, що американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв у 2027 році подарувати по одній акції своєї компанії SpaceX кожній дитині у США. За попередніми розрахунками, загальна вартість такого подарунка може перевищити $10 млрд.