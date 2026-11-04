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Фігурант «Карфагену» мав обговорити з керівником парламентської фракції легалізацію марихуани – НАБУ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Фігурант «Карфагену» мав обговорити з керівником парламентської фракції легалізацію марихуани – НАБУ
Фігурант розглядав легалізацію марихуани як можливість вивести пов'язаний з угрупованням бізнес у правове поле
фото: Слідство Інфо

На записах бюро прізвище співрозмовника зацензуроване, але детектики лишили відкритий натяк

Один із фігурантів справи «Карфаген» Осіпов планував зустрітися з керівником однієї з парламентських фракцій Верховної Ради, щоб обговорити легалізацію марихуани в Україні. За задумом фігуранта, це могло б створити умови для легалізації бізнесу угруповання «Мексиканця». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оприлюднені Національним антикорупційним бюро записи розмов справи «Карфаген».

На аудіозаписах Осіпов обговорює можливість зустрічі з представником парламенту та перспективи легалізації марихуани. Прізвище потенційного співрозмовника в оприлюднених матеріалах НАБУ приховане – його позначено як «Арах***».

Фігурант «Карфагену» мав обговорити з керівником парламентської фракції легалізацію марихуани – НАБУ фото 1
фото: кадр з відео

Таке написання може вказувати на Давида Арахамію, який очолює парламентську фракцію «Слуга народу». Водночас НАБУ не розкриває повного імені людини, про зустріч із якою говорив Осіпов, тому стверджувати, що йдеться саме про Арахамію, наразі не можна.

Зміст розмов свідчить, що фігурант розглядав легалізацію марихуани як можливість вивести пов'язаний з угрупованням бізнес у правове поле. Однак оприлюднені записи самі по собі не підтверджують, що зустріч чи телефонна розмова відбулася або що згаданий парламентар був обізнаний із намірами Осіпова. Цілком можливо, що депутату хотіли представити ініативу як цілком легальний проект, який існує в деяких європейских країнах.

Нагадаємо, у межах операції «Карфаген» НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, учасників якої підозрюють у прикритті незаконного бізнесу та організації насильницьких злочинів. За версією слідства, до угруповання були причетні високопосадовці правоохоронних органів.

Раніше «Главком» повідомляв про викриття схеми легалізації мільйонів гривень у межах операції «Карфаген». За даними слідства, організацію створив один із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора в середині 2025 року. Учасники угруповання отримували гроші від шахрайських колцентрів, а понад 10 млн грн розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом законних доходів.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід експосадовцю Офісу генпрокурора Івану Тимошенку, який фігурує у справі. Суд визначив заставу в розмірі 8 млн грн, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити її на рівні 100 млн грн.

Крім того, виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський зареєстрував кримінальне провадження щодо Сергія Кропиви, одного з головних фігурантів операції «Карфаген». Колишнього заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора підозрюють у можливій розтраті державного майна та внесенні неправдивих відомостей.

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Теги: НАБУ Давид Арахамія кримінал наркотики Верховна Рада операція «Карфаген» корупція корупція в Україні

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