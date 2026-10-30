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Викрадення людей і хабарі: на Буковині затримано п’ятьох посадовців ТЦК

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Викрадення людей і хабарі: на Буковині затримано п’ятьох посадовців ТЦК
За даними слідства, посадовці силоміць затримували військовозобов’язаних на вулицях, а потім знущалися з них
фото: ДБР

За даними слідства, працівники ТЦК силоміць затримували чоловіків, катували їх і вимагали гроші за звільнення

На Буковині працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з відділів Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й чотирьох його підлеглих. Їх підозрюють у незаконному затриманні та катуванні чоловіків, а також у вимаганні й одержанні хабарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ДБР.

За даними слідства, посадовці силоміць затримували військовозобов’язаних на вулицях, а потім знущалися з них у приміщенні ТЦК, намагаючись змусити погодитися на мобілізацію. Правоохоронці задокументували кілька таких випадків у Кіцмані.

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Кадри спецоперації
фото: ДБР

Один із резонансних епізодів стався на початку лютого 2026 року. Під час затримання чоловіка військовослужбовці застосували травматичну зброю та поранили його в ногу. Після цього потерпілого доправили до ТЦК, де йому, за даними слідства, не надали необхідної медичної допомоги. Натомість чоловіка змушували самостійно діставати кулю з рани.

Ще один випадок зафіксували 30 вересня. За матеріалами провадження, чоловіка, який мав особистий конфлікт із посадовцями ТЦК, певний час відстежували, а згодом силоміць затягнули до службового автомобіля. Потерпілий є учасником бойових дій: від початку повномасштабного вторгнення він захищав Україну, зокрема брав участь у боях за Київ, Ірпінь і Бахмут.

Крім того, слідчі задокументували вимагання та отримання 5,5 тис. євро за звільнення військовозобов’язаного після затримання.

Загалом у межах провадження зафіксували один епізод викрадення людини, чотири випадки ймовірного катування, а також вимагання й одержання неправомірної вигоди.

У ДБР повідомили, що всіх п’ятьох фігурантів затримали 21 жовтня. Начальнику відділу та трьом його підлеглим оголосили підозри в незаконному позбавленні волі або викраденні людини. Чотирьом підлеглим також інкримінують одержання неправомірної вигоди, а двом із них – катування. Найсуворіша санкція відповідних статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють інші можливі епізоди та встановлюють людей, які могли постраждати від дій фігурантів.

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Теги: кримінал ТЦК корупція корупція в Україні ДБР

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