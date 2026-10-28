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Axios: Іран закликають піти на ядерні поступки через ризик масштабних ударів після виборів у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Axios: Іран закликають піти на ядерні поступки через ризик масштабних ударів після виборів у США
Катар намагається відновити діалог між США та Іраном
фото з відкритих джерел

Катар пропонує Тегерану надати інспекторам ООН доступ до ядерних об'єктів

Катар разом із іншими регіональними посередниками намагається організувати відновлення переговорного процесу між США та Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

Головна мета цих зусиль – запевнити сторони у необхідності діалогу та уникнути нового витка ескалації після проведення проміжних виборів до Конгресу США.

За інформацією джерел видання Axios, Катар пропонує Тегерану надати інспекторам ООН доступ до ядерних об'єктів, які зазнали пошкоджень унаслідок бомбардувань. У відповідь на такий крок пропонується частково зняти американські санкційні обмеження.

Як відомо, американські збройні сили на сьогодні витратили понад $47 млрд на ведення війни в Ірані, що на понад 25% перевищує оцінку міністерства війни, оприлюднену в липні. 

Основну частину оперативних витрат на війну склали понад $29 млрд на заміну витрачених боєприпасів та понад $6 млрд на заміну військової техніки. Ці цифри, очевидно, не включають оцінку витрат на усунення пошкоджень американських баз, завданих іранськими ракетними та безпілотними атаками.

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході може загостритися після проміжних виборів до Конгресу США: адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість нової військової операції проти Тегерана. 

Як повідомлялося, у вересні США та Іран обговорювали поетапну угоду, яка передбачала відновлення судноплавства через Ормузьку протоку в обмін на послаблення американської блокади та можливий доступ Тегерана до заморожених активів. Переговори ускладнювали розбіжності щодо умов домовленостей і контролю над стратегічним морським маршрутом.

Теги: Катар переговори США Іран

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