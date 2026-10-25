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«Ми отримали обидві задарма»: Трамп заявив про встановлення контролю над двома країнами

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Ми отримали обидві задарма»: Трамп заявив про встановлення контролю над двома країнами
Окремо американський президент заявив: «Данія була така чудова, що віддала нам Гренландію»
фото: кадр з відео

Президент США згадав Гренландію та Венесуелу, заявивши, що Вашингтон отримав їх без витрат

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати отримали Гренландію та Венесуелу «за нуль». Також він висловився про Данію, яка, за його словами, віддала Америці Гренландію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Гренландія та Венесуела – ми отримали їх обидві за нуль», – сказав Трамп.

Окремо американський президент заявив: «Данія була така чудова, що віддала нам Гренландію».

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Висловлювання Трампа стосуються двох територій, які мають різний міжнародно-правовий статус. Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія, тоді як Венесуела – незалежна держава.

Водночас самі ці заяви не підтверджують, що США юридично отримали суверенітет над Гренландією або встановили контроль над Венесуелою. Проте США дійсно отримали низку економічних переваг після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Також Данія дозволила США використовувати територію для утримання військових баз, підписавши відповідний документ.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість економічної співпраці Сполучених Штатів із Росією після укладення мирної угоди. За його словами, бізнес-відносини стануть можливими після врегулювання війни.

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Теги: Дональд Трамп Венесуела Гренландія Данія США

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