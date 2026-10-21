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Трамп запропонував виселити пресу з Білого дому: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп запропонував виселити пресу з Білого дому: причина
Трамп запропонував прибрати пресцентр із Білого дому заради басейну
фото: АР

Американський президент захотів відновити приміщення, яке майже століття тому облаштували для Франкліна Рузвельта

Президент США Дональд Трамп знову запропонував виселити представників засобів масової інформації з Білого дому. Американський лідер хоче звільнити залу для брифінгів імені Джеймса Бреді, щоб відновити критий басейн, який раніше використовував президент Франклін Рузвельт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За інформацією видання, наприкінці серпня під час однієї з останніх зустрічей із тодішньою прессекретаркою Білого дому Керолайн Лівітт Трамп запропонував їй вивести журналістів із зали для брифінгів. Розмова відбулася в Овальному кабінеті у присутності кількох високопосадовців.

Фактично реалізація цієї пропозиції означала б виселення представників новинних організацій з основної будівлі Білого дому. Президент також зазначив, що відповідне рішення могло б стати останньою спадщиною Лівітт на посаді прессекретарки.

Однак до завершення її роботи в адміністрації пропозиція так і не отримала подальшого розвитку. За словами трьох співрозмовників The New York Times, протягом кількох місяців Трамп неодноразово звертався до Лівітт із проханням звільнити приміщення від журналістів.

27 серпня вона залишила Білий дім у зв'язку з народженням дитини. Водночас питання про можливе перенесення представників ЗМІ залишилося відкритим.

Однією з причин такого наміру є бажання Трампа відновити критий басейн, який облаштували в Білому домі у 1933 році за президентства Франкліна Рузвельта.

Трамп запропонував виселити пресу з Білого дому: причина фото 1
фото: соціальні мережі

Басейн побудували для лікувальних процедур американського президента, ноги якого були уражені поліомієлітом. Згодом, за президентства Річарда Ніксона, його накрили, щоб звільнити місце для представників засобів масової інформації.

Трамп запропонував виселити пресу з Білого дому: причина фото 2
фото: соціальні мережі

За даними NYT, Трамп неодноразово говорив своїм помічникам про бажання повернути басейн. Водночас його пропозиція передбачає переміщення журналістів до іншого приміщення. Одним із можливих варіантів називають будівлю Виконавчого офісу Ейзенхауера, розташовану через дорогу від Білого дому.

The New York Times зазначає, що виселення журналістів може мати символічне значення, зважаючи на попередні конфлікти Трампа з представниками преси.

Протягом десятиліть присутність журналістів безпосередньо в будівлі виконавчої влади США вважалася визнанням важливості вільної преси для конституційної демократії.

Крім того, видання звертає увагу, що після можливого переобладнання зали для брифінгів майбутнім американським президентам буде складно повернути представників медіа на попереднє місце.

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп заявив про обмеження доступу представників CNN, MS NOW та Politico до Білого дому. Своє рішення американський президент пояснив тим, що ці медіа, на його думку, поширюють «фейкові новини».

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Теги: Дональд Трамп США

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