У США стався масштабний збій у роботі засекреченої комунікаційної мережі Агентства національної безпеки (АНБ), через яку співробітники відомства обмінюються розвідувальною інформацією. Причини несправності поки невідомі, ознак кібератаки наразі не виявили. Про це повідомляє CNN із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією, пише «Главком».

За даними співрозмовників каналу, ідеться про внутрішню мережу АНБ, відому як NSA Net. Вона використовується для обміну інформацією, що має найвищий рівень секретності. Несправність вплинула на внутрішні комунікації відомства.

Наразі АНБ намагається з'ясувати масштаб проблеми та встановити причини збою. За інформацією джерел, на момент повідомлення про інцидент не було доказів того, що він став наслідком кібератаки. Саме відомство поки не надало публічного коментаря щодо ситуації.

Агентство національної безпеки США відповідає за радіоелектронну розвідку, зокрема перехоплення та аналіз іноземних комунікацій, а також за захист урядових систем зв'язку й інформації.

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