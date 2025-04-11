Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Трампа є план щодо «м'якого приєднання» Гренландії – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Трампа є план щодо «м'якого приєднання» Гренландії – NYT
Трамп: Гренландія потрібна нам для національної й міжнародної безпеки
фото: The White house/Facebook

Акцент вирішили зробити на переконанні гренландського населення подати заявку на приєднання до США

Адміністрація Дональда Трампа перевела ідею про приєднання Гренландії до США з розряду риторики у площину офіційної політики. Білий дім розпочав реалізацію плану з набуття контролю над арктичним островом, який належить Данії, мобілізувавши для цього низку урядових відомств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Причиною такої ініціативи стала зростаюча стратегічна й економічна цінність Гренландії на тлі танення арктичних льодів. Трамп, відомий у минулому як девелопер нерухомості, розглядає острів, як одну з найбільших потенційних угод у своїй кар'єрі.

Попри обурення з боку данських посадовців, які наполягають, що Гренландія не продається і не може бути анексована, Трамп рішуче заявив про намір отримати контроль над територією.

«Гренландія потрібна нам для національної й міжнародної безпеки», – заявив він у зверненні до Конгресу.

Як повідомляє американський посадовець, Рада національної безпеки неодноразово збиралася з цього питання і вже надіслала конкретні вказівки низці відомств. При цьому можливість воєнного сценарію не розглядається серйозно. Натомість акцент зроблено на переконанні гренландського населення, яке складає близько 57 тис осіб, подати заявку на приєднання до США.

Розглядається запуск кампаній у соціальних мережах та рекламних ініціатив для впливу на громадську думку на острові. Водночас на останніх виборах політична сила, що виступає за швидку незалежність та тісніші зв’язки зі США, посіла лише друге місце з підтримкою у чверть голосів.

В інформаційну кампанію планують включити й заклики до спільної спадщини інуїтів Гренландії та Аляски, які мають спільне історичне коріння та мовне походження.

Радники Трампа публічно заявляють, що Данія є ненадійним опікуном Гренландії, натомість США можуть гарантувати її безпеку від зазіхань Китаю та Росії та запропонувати значні економічні вигоди. Зокрема, пропонується замінити субсидії Данії в розмірі $600 млн щорічними виплатами гренландцям – близько $10 тис на кожного мешканця.

Окремі представники адміністрації переконані, що витрати можна буде компенсувати за рахунок прибутків від видобутку природних ресурсів острова: рідкоземельних металів, міді, золота, урану та нафти.

Усе це супроводжується нагадуванням про історичну роль США в обороні Гренландії. У соцмережах Трамп опублікував відео про участь американських військ у захисті острова під час Другої світової війни, коли США запобігли нацистському вторгненню після окупації Данії. Американська військова база на острові існує й досі.

Нагадаємо, 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання острову до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

З моменту вступу до Білого дому на початку цього року Трамп неодноразово заявляв про плани США щодо захоплення данської території. Відомо, що менше 30% американців хочуть приєднання Гренландії.

Теги: Дональд Трамп США Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАТО та гарантії безпеки для України: чи можемо ми розраховувати на військову підтримку за президентства Трампа?
НАТО та гарантії безпеки для України: чи можемо ми розраховувати на військову підтримку за президентства Трампа?
17 березня, 20:04
Найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal
Signal перестав реагувати на запити українських правоохоронців
12 березня, 08:45
За словами глави МЗС, пауза в обміні розвідданими не зашкодила Україні
Британія оцінила вплив паузи в обміні розвідданими на перебіг війни в Україні
17 березня, 20:55
Російська делегація після переговорів з США заявила про «гарний» настрій
США бачать прогрес у переговорах з Росією – Reuters
25 березня, 05:21
Країна може значно зменшити тарифи або навіть повністю скасувати деякі з них
Індія готова знизити тарифи на більш ніж половину імпорту зі США – Reuters
25 березня, 10:53
На зустрічі президентів був присутній пояс Олександра Усика
Сварка у Білому Домі. Зеленський розповів, що сталося із поясом Усика
24 березня, 18:50
Пєсков наголосив, що Росія готова і далі контактувати зі США
Кремль відреагував на інформацію про розлюченого Трампа
31 березня, 18:51
Канада ввела 25% тарифи на імпорт транспортних засобів із США у відповідь на мита Трампа
Канада може стати світовим лідером замість США – премʼєр Карні
4 квiтня, 18:34
Урсула фон дер Ляєн: «Ми взяли до уваги заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам»
ЄС відклав контрзаходи проти американських тарифів
Вчора, 13:55

Політика

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії і Норвегії
Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії і Норвегії
Про остаточний мир в Україні говорити зарано – Держдеп США
Про остаточний мир в Україні говорити зарано – Держдеп США
У Трампа є план щодо «м'якого приєднання» Гренландії – NYT
У Трампа є план щодо «м'якого приєднання» Гренландії – NYT
Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні
Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні
Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі. Зʼявився перший коментар Держдепу
Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі. Зʼявився перший коментар Держдепу
Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку – медіа
Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку – медіа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
43K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
36K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
19K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
12K
Матюки і образи. Церемонія нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби завершилася скандалом

Новини

11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua