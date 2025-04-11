У Трампа є план щодо «м'якого приєднання» Гренландії – NYT

Акцент вирішили зробити на переконанні гренландського населення подати заявку на приєднання до США

Адміністрація Дональда Трампа перевела ідею про приєднання Гренландії до США з розряду риторики у площину офіційної політики. Білий дім розпочав реалізацію плану з набуття контролю над арктичним островом, який належить Данії, мобілізувавши для цього низку урядових відомств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Причиною такої ініціативи стала зростаюча стратегічна й економічна цінність Гренландії на тлі танення арктичних льодів. Трамп, відомий у минулому як девелопер нерухомості, розглядає острів, як одну з найбільших потенційних угод у своїй кар'єрі.

Попри обурення з боку данських посадовців, які наполягають, що Гренландія не продається і не може бути анексована, Трамп рішуче заявив про намір отримати контроль над територією.

«Гренландія потрібна нам для національної й міжнародної безпеки», – заявив він у зверненні до Конгресу.

Як повідомляє американський посадовець, Рада національної безпеки неодноразово збиралася з цього питання і вже надіслала конкретні вказівки низці відомств. При цьому можливість воєнного сценарію не розглядається серйозно. Натомість акцент зроблено на переконанні гренландського населення, яке складає близько 57 тис осіб, подати заявку на приєднання до США.

Розглядається запуск кампаній у соціальних мережах та рекламних ініціатив для впливу на громадську думку на острові. Водночас на останніх виборах політична сила, що виступає за швидку незалежність та тісніші зв’язки зі США, посіла лише друге місце з підтримкою у чверть голосів.

В інформаційну кампанію планують включити й заклики до спільної спадщини інуїтів Гренландії та Аляски, які мають спільне історичне коріння та мовне походження.

Радники Трампа публічно заявляють, що Данія є ненадійним опікуном Гренландії, натомість США можуть гарантувати її безпеку від зазіхань Китаю та Росії та запропонувати значні економічні вигоди. Зокрема, пропонується замінити субсидії Данії в розмірі $600 млн щорічними виплатами гренландцям – близько $10 тис на кожного мешканця.

Окремі представники адміністрації переконані, що витрати можна буде компенсувати за рахунок прибутків від видобутку природних ресурсів острова: рідкоземельних металів, міді, золота, урану та нафти.

Усе це супроводжується нагадуванням про історичну роль США в обороні Гренландії. У соцмережах Трамп опублікував відео про участь американських військ у захисті острова під час Другої світової війни, коли США запобігли нацистському вторгненню після окупації Данії. Американська військова база на острові існує й досі.

Нагадаємо, 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання острову до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

З моменту вступу до Білого дому на початку цього року Трамп неодноразово заявляв про плани США щодо захоплення данської території. Відомо, що менше 30% американців хочуть приєднання Гренландії.