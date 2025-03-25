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Індія готова знизити тарифи на більш ніж половину імпорту зі США – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Індія готова знизити тарифи на більш ніж половину імпорту зі США – Reuters
Країна може значно зменшити тарифи або навіть повністю скасувати деякі з них
фото з відкритих джерел

Трамп заявляв, що проблемою у торгових відносинах є високі тарифи на американські товари в Індії

Індія має намір знизити тарифи на більш ніж половину американського імпорту вартістю $23 млрд на першому етапі майбутньої торгівельної угоди зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Індія намагається пом'якшити негативний вплив нових американських тарифів, які мають набрати чинності 2 квітня. Нью-Делі підрахував, що такі взаємні тарифи зачеплять 87% його загального експорту до США на суму $66 млрд.

Як зазначає агентство, джерела в індійському уряді підтвердили, що Індія готова знизити 55% тарифів на американські товари, які наразі становлять від 5% до 30%. 

Індія може «суттєво» знизити тарифи або навіть повністю скасувати деякі з них. Однак остаточне рішення щодо зниження тарифів ще не ухвалено, і обговорюються різні варіанти, включаючи секторні коригування.

Крім того, країна розглядає ширшу тарифну реформу для рівномірного зниження бар'єрів, але такі дискусії перебувають ще на ранніх стадіях.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву, оголосивши про запровадження 25% мит на будь-яку країну, яка купує нафту чи газ у Венесуели. Цей крок, за словами Трампа, спрямований на посилення тиску на південноамериканську країну, яку він звинувачує у ворожому ставленні до США та підтримці кримінальних угруповань.

Раніше Дональд Трамп заявив, що проблемою в американо-індійських торгових відносинах є високі тарифи на американські товари в Індії, і він має намір врівноважити їх за рахунок американських мит.

До слова, Трамп заявив, що США дадуть відповідь на контрзаходи Європейського Союзу проти його нових 25-відсоткових тарифів на сталь і алюміній, що підвищує ризик подальшої ескалації глобальної торговельної війни.

Водночас президент США Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. Таке рішення ухвалено після того, як влада Онтаріо відмовилася від ідеї запровадити мита на експорт електроенергії до США.

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Теги: тарифи Індія США

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