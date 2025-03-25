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США бачать прогрес у переговорах з Росією – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США бачать прогрес у переговорах з Росією – Reuters
Російська делегація після переговорів з США заявила про «гарний» настрій

Проект спільної заяви був направлений до Москви та Вашингтона для остаточного затвердження, і сторони планують оприлюднити його сьогодні

Адміністрація президента США Дональда Трампа позитивно оцінила результати переговорів між делегаціями Вашингтона та Москви в Саудівській Аравії щодо припинення вогню між РФ та Україною в Чорному морі. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Повідомляється, що одноденні переговори між представниками США та РФ у Ер-Ріяді завершилися в понеділок увечері (за київським часом). Обговорення стосувалося «вузької» ініціативи щодо припинення бойових дій на морі, що є частиною ширших дипломатичних зусиль Білого дому для досягнення майбутнього мирного врегулювання.

Джерело у Білому домі повідомило агентству, що на переговорах було досягнуто прогресу, і найближчим часом очікується «позитивне оголошення».

За інформацією Reuters, російська делегація після завершення зустрічі заявила, що їхній настрій – «гарний». Водночас проект спільної заяви був направлений до Москви та Вашингтона для остаточного затвердження, і сторони планують оприлюднити його у вівторок.

Раніше росЗМІ цитували речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що жодних документів підписано не буде.

Тим часом президент США Дональд Трамп 24 березня заявив, що серед питань, які обговорюються, є територіальні аспекти, лінії розмежування, контроль над об’єктами та право власності на електростанції.

Раніше ми писали, що РФ на переговорах зі США вимагає виведення ЗСУ з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

«Поки що час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його», – сказало російське джерело перед другим раундом переговорів.

Росія сподівається, що США або мовчазно дозволить продовжувати наступ на поле бою, поки дипломати ведуть переговори, або навіть чинитимуть тиск на Україну, щоб вона повністю вивела свої війська з окупованих регіонів, включаючи Херсон і Запоріжжя.

Теги: Дональд Трамп президент переговори росія США

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