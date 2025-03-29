Трамп опублікував агітаційний ролик про Гренландію

Президент США заявив, що острів постав перед новими викликами, зокрема через «експансію Китаю та російську агресію»

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїх соцмережах агітаціний ролик про Гренландію, нагадавши про «спільні інтереси». Як інформує «Главком», відео він розмістив на сторінці в Х.

Так, на початку відео розповідається про Другу світову війну, коли Німеччина захопила всю майже всю Європу. У ролику зазначається, що США разом з Гренландією захищали власні інтереси.

А сьогодні острів постав перед новими викликами, зокрема через «експансію Китаю та російську агресію».

«Наша спільна спадщина живе в кожній спільній місії, кожному арктичному патрулі, кожному партнерстві, яке було створено в тіні танення льоду та зростання напруги. Зараз час знову стояти разом – заради миру, заради безпеки, заради майбутнього. Америка стоїть поруч із Гренландією», – ідеться у відео.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав керівництво США змінити тональність заяв щодо Гренландії та шукати спільні рішення у посиленні безпеки в Арктиці.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Гренландії звинуватив Данію у тому, що вона погано виконує свою роботу, забезпечуючи безпеку Гренландії, і припустив, що Сполучені Штати краще захищатимуть напівавтономну датську територію. Дональд Трамп неодноразово заявляв про контроль Гренландії.