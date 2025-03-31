Кремль відреагував на інформацію про розлюченого Трампа

Пєсков наголосив, що Росія готова і далі контактувати зі США

Москва намагається згладити напруженість після інформації про гнів Трампа на Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про те, що американський президент Дональд Трамп розгніваний на російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков виправдався тим, що медіа не навели конкретної цитати Трампа з цього приводу. Він стверджує, що робота над врегулюванням війни триває, але процес нібито «розтягнутий у часі, пов’язаний зі складністю субстанції».

Речник також заявив, що Путін готовий до контактів із Трампом, і в разі потреби їхню телефонну розмову оперативно організують.

Нагадаємо, журналістка NBC News Крістен Велкер повідомила, що Трамп злий на Путіна через заяви про нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Президент США готовий накласти «вторинні тарифи» на всю нафту з Росії, якщо не вдасться укласти угоду про припинення вогню.

Раніше Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні.

До слова, президент США заявив, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно, намагаючись укласти мирну угоду.