Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сварка у Білому Домі. Зеленський розповів, що сталося із поясом Усика

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Сварка у Білому Домі. Зеленський розповів, що сталося із поясом Усика
На зустрічі президентів був присутній пояс Олександра Усика
фото: Ring Magazine

Пояс тепер зберігається у приватній їдальні у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський не забрав із собою пояс боксера Олександра Усика, який він привіз президенту США Дональду Трампу під час свого лютневого візиту до Білого дому. Як передає «Главком», про це голова держави сказав в інтерв’ю для Time.

За словами Зеленського, у плутанині, яка виникла після сварки, він залишив пояс на тумбочці біля дивану в Овальному кабінеті. «Можливо, він все ще лежить там», – сказав президент.

Тим часом, підкреслює видання, що пізніше того ж дня співробітник Білого дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні Трампа, де він тепер лежить разом з іншими сувенірами – «на згадку про невдалу дипломатію», зауважує Time.

Як сказали неназвані посадовці США, спершу, замість подарувати пояс Трампові, Зеленський показав йому фотографії звільнених із полону українських військових. І саме це, мовляв, стало моментом, «коли зустріч пішла не так, як треба».

Адже якби український президент спочатку запропонував Трампу пояс, то це могло б покращити настрій зустрічі, а фотографії «мали протилежний ефект», нібито змусивши американського лідера «насторожитися», ніби це його звинувачували в стражданнях солдатів.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський поспілкувався з журналістами 18 березня
Пресконференція Володимира Зеленського: головні тези
18 березня, 23:06
Начальнику Генштабу голова держави доручив прискорити формування корпусної системи в Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад
Зеленський поставив завдання новому начальнику Генштабу
17 березня, 14:22
Група була створена з метою притягнення керівництва РФ, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності
США відмовилися розслідувати воєнні злочини Путіна та його союзників – медіа
17 березня, 08:49
США ведуть переговори з ФРН та Росією щодо купівлі газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2»
США домовляються із ФРН та Росією про продаж «Північних потоків» – Correctiv
14 березня, 08:16
Якщо інші мита не будуть скасовані, Трамп пообіцяв з 2 квітня значно підвищити мита на імпорт канадських автомобілів
Трамп вводить додаткові мита на товари з Канади і знову кличе «стати штатом» США
11 березня, 16:56
Вероніка за роботою
Технік F-16 Вероніка розповіла про службу, виклики та мрію
8 березня, 21:36
Під час промови Трампа перед Конгресом США Грін підвівся і почав перебивати виступ вигуками
Охорона вивела із залу конгресмена Гріна, який переривав виступ Трампа (відео)
5 березня, 06:47
Заяви Трампа вплинули на біткоїн
На тлі заяв Трампа вартість біткоїна суттєво підскочила
3 березня, 20:54
Саудівський принц Мухаммед бін Салман і Дональд Трамп у Ер-Ріяді, 2017 рік
Де твій костюм? Фото, які доводять: Трамп використовує подвійні стандарти щодо Зеленського
1 березня, 12:59

Політика

Трамп заявив, що США домовились з Україною щодо угоди про копалини
Трамп заявив, що США домовились з Україною щодо угоди про копалини
Сварка у Білому Домі. Зеленський розповів, що сталося із поясом Усика
Сварка у Білому Домі. Зеленський розповів, що сталося із поясом Усика
Прем’єр Гренландії в паніці через анонсований візит делегації США
Прем’єр Гренландії в паніці через анонсований візит делегації США
Протести у Туреччині: поліція затримала вже понад 1100 людей, серед яких 10 журналістів
Протести у Туреччині: поліція затримала вже понад 1100 людей, серед яких 10 журналістів
Зеленський пояснив, як Росії вдалося «вплинути на людей» у Білому домі
Зеленський пояснив, як Росії вдалося «вплинути на людей» у Білому домі
Поїздки до США небезпечні? Канада та країни Європи звернулись до громадян
Поїздки до США небезпечні? Канада та країни Європи звернулись до громадян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
32K
Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям
24K
Кремль тисне на Набіулліну: Центральний банк Росії опинився під прицілом через високу ставку
15K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони
14K
Вокзали країни паралізували черги через масштабний збій: подробиці від «Укрзалізниці»

Новини

У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Сьогодні, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua