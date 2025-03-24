Сварка у Білому Домі. Зеленський розповів, що сталося із поясом Усика

Пояс тепер зберігається у приватній їдальні у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський не забрав із собою пояс боксера Олександра Усика, який він привіз президенту США Дональду Трампу під час свого лютневого візиту до Білого дому. Як передає «Главком», про це голова держави сказав в інтерв’ю для Time.

За словами Зеленського, у плутанині, яка виникла після сварки, він залишив пояс на тумбочці біля дивану в Овальному кабінеті. «Можливо, він все ще лежить там», – сказав президент.

Тим часом, підкреслює видання, що пізніше того ж дня співробітник Білого дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні Трампа, де він тепер лежить разом з іншими сувенірами – «на згадку про невдалу дипломатію», зауважує Time.

Як сказали неназвані посадовці США, спершу, замість подарувати пояс Трампові, Зеленський показав йому фотографії звільнених із полону українських військових. І саме це, мовляв, стало моментом, «коли зустріч пішла не так, як треба».

Адже якби український президент спочатку запропонував Трампу пояс, то це могло б покращити настрій зустрічі, а фотографії «мали протилежний ефект», нібито змусивши американського лідера «насторожитися», ніби це його звинувачували в стражданнях солдатів.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

Згодом Зеленський під час візиту до США дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News. «Главком» публікує повне відео розмови президента з журналістом.