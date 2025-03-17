Британія оцінила вплив паузи в обміні розвідданими на перебіг війни в Україні

За словами глави МЗС, пауза в обміні розвідданими не зашкодила Україні

На початку березня президент США наказав призупинити всю військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що пауза в обміні розвідданими й військовій допомозі Україні з боку Сполучених Штатів «не мала суттєвого ефекту», оскільки вона тривала короткий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Леммі також підтвердив, що Велика Британія готова розглянути можливість відправлення військ до України, «але для цього має бути підтримка з боку США».

«На карту поставлено не тільки майбутнє України, а й колективна безпека нашого континенту, а отже, і прямі національні інтереси Великої Британії», – каже він.

Також міністр зауважив, що країна обговорюватиме питання арешту російських активів, наголосивши на тому, що РФ повинна «заплатити за шкоду, яку вона завдає» в Україні.

Нагадаємо, 4 березня президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Однак згодом Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні. Рішення було ухвалено після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

Раніше Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією/

До слова, американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила доступ України до своїх супутникових знімків.