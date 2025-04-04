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Канада може стати світовим лідером замість США – премʼєр Карні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Канада може стати світовим лідером замість США – премʼєр Карні
Канада ввела 25% тарифи на імпорт транспортних засобів із США у відповідь на мита Трампа
фото: AP

Марк Карні: «80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе мантію глобального економічного лідерства, закінчився»

Канада могла б перебрати на себе роль світового лідера замість США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марк Карні, якого цитує The New York Times.

«Якщо Сполучені Штати більше не захочуть бути країною-лідером, це зробить Канада», – сказав Карні.

Як зазначив урядовець, «80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе мантію глобального економічного лідерства, коли вони створювали альянси, засновані на довірі та взаємній повазі, і відстоювали вільний і відкритий обмін товарами й послугами, закінчився».

Канадський прем'єр назвав це «трагедією, але й реальністю».

Раніше Канада ввела 25% тарифи на імпорт транспортних засобів із США у відповідь на запровадження мит американським президентом Дональдом Трампом. Тарифи Оттави діятимуть на транспорт поза межами угоди про вільну торгівлю Cusma(між Канадою, Штатами й Мексикою). Також мита накладуть на автозапчастини не канадського походження, що відповідають вимогам угоди, проте Мехіко це не стосуватиметься.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Нагадаємо, Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів.

Раніше Китай вже закликав США негайно скасувати запроваджені президентом Дональдом Трампом мита і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.

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Теги: Канада тарифи США Марк Карні

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