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Signal перестав реагувати на запити українських правоохоронців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Signal перестав реагувати на запити українських правоохоронців
Найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal
фото з відкритих джерел

Для комунікації з українською стороною в Signal був встановлений окремий канал

Месенджер Signal перестав реагувати на запити українських правоохоронців через зміни в політиці США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes, який цитує заступника голови Ради національної безпеки та оборони Сергія Демедюка.

«Поки відбуваються політичні зміни в США, Signal перестав реагувати на звернення правоохоронних органів. Раніше месенджер реагував на аналогічні звернення», – каже він. 

За словами заступника голови РНБО, для комунікації з українськими правоохоронцями у Signal був встановлений окремий канал. Він припустив, що відсутність комунікації може бути тимчасовою. 

«Раніше Telegram був єдиним месенджером, який не реагував на звернення правоохоронців. Зараз до нього приєднався Signal», – зазначив Демедюк.

Найчастіше правоохоронці звертаються до адміністрації месенджерів через фішинг та фінансове шахрайство.

«Після затримання Дурова у Франції ситуація з Telegram покращилась – вони надали інструмент через який правоохоронці можуть спілкуватися з адміністрацією месенджера», – додав він.

Нагадаємо, месенджер Signal став ще приватнішим. Він дозволив користувачам спілкуватися з іншими людьми у застосунку, не повідомляючи їм номер свого мобільного телефону.

Як повідомлялося, найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.

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Теги: соцмережі застосунок США

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