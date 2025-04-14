У Трампа немає «козирів» для швидкого завершення війни в Україні – Bloomberg

Амбітна мета Трампа завершити конфлікт до Великодня виглядає малоймовірною

Ракетний обстріл Сум став черговим свідченням зневаги російського лідера Володимира Путіна до людських життів. Як зазначає Bloomberg, цей напад також підкреслив відсутність значного прогресу з боку експрезидента США Дональда Трампа в припиненні війни, яку він обіцяв завершити у стислі терміни, повідомляє «Главком».

В агентстві нагадали, що лише за два дні до атаки Путін приймав у Санкт-Петербурзі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа. У той час як лідери європейських держав рішуче засудили удар по Сумах і прямо поклали відповідальність на Кремль, чинний президент США заявив про «помилку», не згадавши безпосередньо Росію.

Попри обговорення майбутньої миротворчої місії в Україні, ознак наближення мирної угоди досі немає, наголошують у матеріалі. За даними Bloomberg, амбітна мета Білого дому завершити конфлікт до Великодня наразі виглядає малоймовірною.

Уже 18 квітня спливає термін дії 30-денного домовленого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною. Переговори про перемир’я в Чорному морі, що тривали в Саудівській Аравії, не дали результату – Москва наполягає на попередньому знятті санкцій.

На думку аналітиків агентства, дипломатичні зусилля поки що не дають плодів і лише збільшують ризик нової ескалації. Хоча Трамп публічно закликав Росію "рухатись уперед" до мирної домовленості, він не висунув вимог безпосередньо до Путіна.

Bloomberg зазначає, що колишній американський президент не має реальних «козирів», які дозволили б йому швидко припинити війну. Водночас Путін, як наголошується, прагне завершити конфлікт винятково на своїх умовах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена. Як передає «Главком», про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента! Я не мав нічого спільного з цією війною, але напружено працюю, щоб зупинити смерть і руйнування», – заявив Трамп.