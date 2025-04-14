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Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні
Трамп: Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя
фото: reuters

«Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися»

Президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена. Як передає «Главком», про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента! Я не мав нічого спільного з цією війною, але напружено працюю, щоб зупинити смерть і руйнування», – заявив Трамп.

Очільник США знову стверджує, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані, і це нібито одна з причин, чому розпочалося повномасштабне вторгнення РФ.

«Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися. Було так багато способів запобігти її початку. Але це вже минуле. Тепер ми мусимо зупинити її, і швидко. Дуже сумно!» – підсумував Трамп.

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні фото 1
скриншот: Truth Social

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував програму 60 Minutes та пригрозив їй втратою ліцензії. Трамп заявив, що проти 60 Minutes подано позов на мільярди доларів за «шахрайство, яке вони вчинили на президентських виборах 2024 року». Він зазначив, що в інтерв'ю з Камалою Гарріс, його згадують у «принизливому та наклепницькому ключі».

Зауважимо, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він прокоментував відносини з новою адміністрацією Трампа та закликав американського лідера приїхати в Україну.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини. «Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

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Теги: Дональд Трамп війна

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