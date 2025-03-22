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Переговори України та Росії у Саудівській Аравії: стали відомі цілі сторін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Переговори України та Росії у Саудівській Аравії: стали відомі цілі сторін
Під час технічних переговорів в Саудівській Аравії українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров
фото з відкритих джерел

Україна погодилася на повне припинення вогню на 30 днів, а російський диктатор Володимир Путін – ні

У понеділок, 24 березня, в Саудівській Аравії відбудеться «непряма зустріч» делегацій України та РФ. Українська сторона продовжить узгоджувати зі США об'єкти, які не можуть бути цілями Росії, а також можливі домовленості щодо припинення вогню. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє «Главком» із посиланням на Radio NV.

«Українська делегація зустрічатиметься з представниками США в Саудівській Аравії, продовжуватимуть узгоджувати перелік об'єктів, які насамперед не можуть бути об'єктами атак з боку Російської Федерації. Такий перелік підготовлений, і наша делегація везе його в Ер-Ріяд. Напевно, будуть ще якісь домовленості щодо припинення вогню, але все залежить від позиції нашого ворога», – сказав він.

Веніславський зазначив, що Україна погодилася на пропозицію американської сторони про повне припинення вогню на 30 днів, а російський диктатор Володимир Путін – ні. Водночас депутат не виключив, що президент США Дональд Трамп може вплинути на Росію.

«Путін намагається тягнути час, він вважає, що це затягування буде грати на руку РФ... Це тактика Путіна. Тому я не виключав би, що дійсно все це перейде в якийсь тривалий процес. Але, з іншого боку, Трамп заявляв про необхідність швидкого припинення вогню. Тому я думаю, що, якщо Росія буде далі використовувати це як алгоритм своєї поведінки, то Трамп може скористатися болючими методами для впливу на Росію», – пояснив Веніславський.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. 

Раніше «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна. 

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Теги: Саудівська Аравія росія депутат путін Дональд Трамп Україна президент диктатор росіяни Стів Віткофф Федір Веніславський

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