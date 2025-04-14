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Держсекретар США Рубіо відреагував на удар по Сумах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Держсекретар США Рубіо відреагував на удар по Сумах
Рубіо від імені США висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим
фото з відкритих джерел

Рубіо зазначив, що через такі удари, Трамп так посилено працює для миру

Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділі, 13 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку в Х.

Рубіо у Х написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

«Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу й зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру», – заявив Рубіо.

Раніше ми писали, що спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х.

«Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Десятки мирних жителів убиті й поранені», – пише генерал.

Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Також після трагічної атаки російських військ на Суми, внаслідок якої загинули 32 мирних жителі, зокрема двоє дітей, світові лідери засудили злочинний обстріл і висловили підтримку Україні. Про це інформує «Главком».

Еммануель Макрон, президент Франції, закликав до «рішучих заходів, щоб змусити Росію припинити вогонь». У соцмережі X він написав:

«Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в центр міста Суми. В результаті знову загинули десятки мирних жителів, в тому числі діти. Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. І лише Росія вирішила її продовжувати – всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа.

Теги: Суми Марко Рубіо росія

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