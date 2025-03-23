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Новий посол Росії в США летить у Вашингтон наступного тижня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Новий посол Росії в США летить у Вашингтон наступного тижня
Із 2021 по 2025 рік Дарчієв працював директором Департаменту Північної Америки МЗС Росії
фото з відкритих джерел

Росія не мала свого представника в США з жовтня 2024 року

Новий посол Росії в США Олександр Дарчієв летить у Вашингтон наступного тижня. Як інформує «Главком», про це Міністерство закордонних справ Росії повідомило в коментарі пропагандистам «РІА Новини».

Росія не мала свого представника в США з жовтня 2024 року, коли минули повноваження посла Анатолія Антонова.

Чисельність російської дипмісії у США та американської у Москві була скорочена до мінімуму.

Ситуація змінилася з поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

У лютому цього року російська та американська делегації провели переговори в Стамбулі, за підсумками Вашингтон погодився на призначення Дарчієва.

Саме Дарчієв очолював російську делегацію у Стамбулі.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення Олександра Дарчієва послом Росії в США. Із 2021 по 2025 рік Дарчієв працював директором Департаменту Північної Америки МЗС Росії, а з січня 2025 року – директором Департаменту Північної Атлантики того ж міністерства.

Зауважимо, що попередній посол РФ у США, Анатолій Антонов, завершив свою роботу в жовтні 2024 року після того, як очолював російське посольство в США з серпня 2017 року.

Згодом на зустрічі в Саудівській Аравії 18 лютого США та Росія домовилися про відновлення роботи посольств. За словами Марко Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.

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Теги: росія путін Антонов посол посольство Вашингтон диктатор переговори Марко Рубіо США

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