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«Путін фактично відкинув пропозицію припинення вогню». Зеленський про чергову атаку РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Путін фактично відкинув пропозицію припинення вогню». Зеленський про чергову атаку РФ
У багатьох регіонах України триває загроза ударних дронів. Це відбувається на тлі розмов про перемир'я
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ударні дрони зараз атакують мирні українські міста

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії в ніч на 19 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії. Близько 40 «шахедів» у нашому небі, працює ППО», – написав Зеленський.

Він повідомив, що є влучання в цивільну інфраструктуру. Росіяни вдарили «шахедом» у лікарню в Сумах, продовжують удари по містах Донецької області.

«Ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини», – додав президент.

За його словами, саме такі нічні атаки Росії руйнують українську енергетику, інфраструктуру та нормальне життя українців.

«І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру. Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну», – нагосив глава держави.

Президент підкреслив, що треба посилювати санкції проти РФ та продовжувати підтримку України.

«Зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир», – підсумував Зеленський.

До слова, зі слів Зеленського, з 11 березня РФ запустила по Україні 1 342 КАБи, вісім ракет, 580 «шахедів», 44 дрони «Ланцет» та інших ударів – 250.

Зеленський також заявив, що ультиматуми російського диктатора Путіна не змінились з початку повномасштабного вторгнення. За словами Зеленського, ультиматуми Путіна переслідують зменшення обороноздатності України, та наголосив, що Україна та її партнери не приймуть їх.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією, що має відбутись завтра. 

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу під час їхньої телефонної розмови, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Також Кремль заявив, що РФ «як жест доброї волі» передасть Україні 23 важко поранених українських військових.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський з Фінляндії провів онлайн-зустріч з журналістами. 

«Главком» зібрав головні тези з пресконференції президента, яка відбулась ввечері 18 березня.

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Теги: ракетна атака перемир'я переговори Володимир Зеленський путін санкції

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