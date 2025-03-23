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Прем'єр Британії зізнався, що на нього тиснули через сварку Зеленського й Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прем'єр Британії зізнався, що на нього тиснули через сварку Зеленського й Трампа
Стармер прокоментував суперечку Трампа і Зеленського
фото з відкритих джерел

Британський прем’єр не уточнив, хто на нього тиснув

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розповів, що на його країну чинили тиск, вимагаючи розкритикувати конфлікт між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі в Білому домі. Про це він зазначив в інтерв’ю The New York, інформує «Главком».

«У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже вдало, ми були під тиском, щоб дуже критично виступити з квітчастими прикметниками, щоб описати те, що відчували інші», – згадував Стармер. «Я вважав, що краще взяти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку».

Водночас британський прем’єр не уточнив, звідки саме надходив цей тиск – з боку США чи України. Натомість він вирішив особисто обговорити ситуацію з обома сторонами, щоб сприяти досягненню спільної позиції.

Після цього інциденту Лондон направив до Києва радника з національної безпеки Джонатана Пауелла. Його завданням було допомогти Зеленському відновити відносини з Трампом. Також Пауелл готував українську делегацію до переговорів із представниками США в Саудівській Аравії.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський же після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

До слова, після жорсткої суперечки світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

Зауважимо, що спеціальний посланець США в Україні Кіт Келлог заявив, що радив президенту Володимиру Зеленському уникати зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

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Теги: Кір Стармер Великобритания Володимир Зеленський Дональд Трамп

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