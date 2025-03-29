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Прорив росіян на Сумщині: прикордонники розповіли про ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прорив росіян на Сумщині: прикордонники розповіли про ситуацію
Противник намагається вибити ЗСУ з Курської області, тому заходить на Сумщину
фото з відкритих джерел

ЗСУ знищують малі штурмові групи противника у регіоні

Російська Федерація не прорвала український кордон в Сумській області. Ворог використовує малі штурмові групи, однак ЗСУ дають відсіч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

«По напрямку Сумської області на даний момент, попри ті заяви, як нещодавно робила Росія про те, що вони прорвали український кордон, це не так. Фактично ворог продовжує використовувати малі штурмові групи і треба розуміти, що навпроти ділянки території в межах Курської області, де Сили оборони вели свою операцію, ворог накопичив свої сили досить немаленькі і по особовому складу, і по техніці», – розповів Демченко.

Він поінформував, що цими силами противник намагається вибити ЗСУ з Курської області. Крім того, ці ж сили, однак у вигляді малих штурмових груп, РФ намагається використовувати у напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка Сумської області.

Демченко не виключає, що цю ж тактику ворог спробує застосувати і на інших напрямках, щоб розширити зону бойових дій по кордону, або по території України.

«Фактично ці малі штурмові групи мають одну задачу – перетнути лінію державного кордону, максимально глибоко зайти на територію України, закріпитися, дочекатися підкріплення такими ж малими групами і вже вести активні бойові дії по території України. Але наші воїни застосовуючи артилерійські засоби, мінометні розрахунки і дрони не дозволяють ворогу досягти тих цілей, які він ставить перед собою», – сказав Демченко.

Він додав, що на даний момент малі штурмові групи противника знущаються як на підступах до українського кордону, так і під час того, коли росіяни вже перетнули лінію державного рубежу.

Нагадаємо, війська Російської Федерації готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню. 

Крім того, на фронті зафіксовано найвищу кількість російських атак за 2025 рік. 

До слова, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки, що на Донеччині. Водночас ворог просунувся біля Мілового, П'ятихатокта Малих Щербаків. Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині.

Також повідомлялося, що російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області. 

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Теги: прикордонники росія Суми військові кордон ворог наступ

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