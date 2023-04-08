У Вашингтоні відбудеться Форум партнерства США - Україна

Йтиметься про створення привабливої нормативної бази, підприємництва та відновлюваної енергетики

Зокрема, під час форуму, йтиметься про створення привабливої нормативної бази, підприємництва та відновлюваної енергетики

Держдепартамент США, USAID і Міністерство торгівлі в партнерстві з Урядом України 13 квітня проведуть Форум партнерства США - Україна у великій залі Торгової палати Сполучених Штатів.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному в п’ятницю американським зовнішньополітичним відомством.

«Цей спільний захід має на меті прискорити американські інвестиції та їх залучення в Україну шляхом створення можливостей для планування і взаємодії в процесі відновленні української економіки»,– зазначається в повідомленні.

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При цьому на високому рівні обговорюватимуться різні теми – від стимулювання інвестицій до розкриття ринкового потенціалу в Україні та побудови сталого майбутнього. Крім того, йтиметься про створення привабливої нормативної бази, підприємництва та відновлюваної енергетики.

Зазначається, що в заході візьмуть участь представники уряду обох країн, а також бізнесу, діаспори, громадянського суспільства, інвестиційних груп та фондів.

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