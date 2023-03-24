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«Терористи будуть розбиті». Зеленський присвятив вечірнє звернення українським захисникам (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Терористи будуть розбиті». Зеленський присвятив вечірнє звернення українським захисникам (відео)
Офіс президента

Президент відзначив державними нагородами воїнів із лав СБУ, із лав Нацгвардії

Україна не пробачить знущання зі своїх громадян. Ворог відповість за злочини. Усі російські терористи будуть розбиті. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави сьогодні взяв участь у двох заходах вдячності й поваги нашим воїнам – нашим захисникам і захисницям. У навчальних закладах Національної гвардії України відбувся випуск молодих офіцерів. Усі вони випускаються у склад діючих сил оборони й безпеки, у підрозділи нашої Національної гвардії, яка разом з усіма нашими воїнами боронить Україну.

«Я вдячний нашим хлопцям і дівчатам, які обрали для себе саме такий шлях служіння Україні, майбутньому українського народу – шлях офіцерів. Дякую всім родинам наших молодих професійних військових за таких синів і доньок. Патріотичних, сміливих і дієвих, тих, хто обрав можливість діяти заради оборони нашої держави й народу як свою професію», – зазначив президент.

Розповів Зеленський і про роботу Служби безпеки України. Особливо відзначив хороші результати. За його словами, СБУ проходить фундаментальну внутрішню трансформацію. Служба повністю мобілізувалась для реального захисту держави. І дає зараз Україні такі результати, якими кожен із нас може лише пишатися.

«Працівники СБУ воюють із зовнішнім ворогом, знешкоджують внутрішні загрози, ставлять історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії маніпулювати Україною через агентуру», – додав він.

Президент відзначив державними нагородами воїнів із лав СБУ, із лав Нацгвардії.

Також сьогодні в Україні з робочим візитом була делегація Світового банку. З українською стороною вони обговорили чинні програми підтримки для України. Особливо відновлення країни.

«Як і завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат. Передусім на Донеччині. Славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – дякую вам, хлопці! Морпіхи 36-ї бригади – молодці! 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ – дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт!», – додав глава держави.

Крім того, очільник України відзначив морпіхів «Тридцятьпʼятки» і 79-тої бригади десантно-штурмових військ. А також: 44-та артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола на Запоріжжі.

«Хочу окремо відзначити всіх тих наших бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які вираховують позиції ворога, з яких бʼють по наших містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей. Я дякую і Збройним Силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному й кожній, хто долучається до виконання цього завдання... До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору. Дякую всім, хто наближає Українську перемогу! Слава кожному й кожній, хто в бою за Україну! Вічна памʼять усім, чиї життя забрала Росія та її терористична війна!», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Теги: Володимир Зеленський війна росія окупанти Україна

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