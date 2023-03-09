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Сепаратисти Придністров'я звинуватили Україну в підготовці теракту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сепаратисти Придністров'я звинуватили Україну в підготовці теракту
Так званий президент окупованого Придністров'я Вадим Красносільський, на якого нібито готували замах
фото з відкритих джерел

За словами сепаратистів, СБУ намагалася ліквідувати так званого президента Придністров'я Вадима Красносільського

У невизнаному Придністров'ї (офіційно частина Молдови) заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента республіки Вадима Красносільського. Про це повідомляє так зване міністерство державної безпеки Придністров'я.

У підготовці ймовірного теракту, звичайно ж, уже знайшли український слід – звинувачують Службу безпеки України.

Голова прокуратури Придністров'я Анатолій Гурецький стверджує, що теракт, який нібито готувала Україна, мав відбутися в центрі Тирасполя, столиці невизнаного Придністров'я. 

«Розрахунок був на ліквідацію перших осіб держави та на велику кількість жертв серед цивільного населення, оскільки теракт мав відбутися в центральній частині Тирасполя, де завжди багато людей», – заявив Гурицький.

Суть замаху полягала у закладенні вибухівки у автомобіль Land Rover. Сам вибуховий пристрій містить 8 кг гексогена, а також гайки, шурупи та інше залізяччя. Радіус вибуху міг становити сотні метрів.

Сепаратисти стверджують, що замах нібито планували представники СБУ. Підозрюваних начебто вже затримали, зараз їх допитують і вони навіть дають «свідчення, де визнають провину».

у «МЗС» Придністров'я уже заявили, що деталі для вибухового пристрою начебто були виготовлені в Україні.

Нагадаємо, що раніше розвідка назвала причини, навіщо Росія створює колотнечу навколо Молдови. 

Теги: теракт вбивство автомобіль Україна Придністров'я

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