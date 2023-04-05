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Рекордний снігопад у США руйнує будинки (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рекордний снігопад у США руйнує будинки (фото)
Будинки руйнуються під вагою снігу в штаті Юта
фото: The Watchers

Скупчення снігу також спричинило перебої з електрикою та транспортом

В американському штаті Юта випало стільки снігу, що під його вагою не витримують будинки. Багато будівель пошкоджені або повністю зруйновані. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, найбільше постраждало місто Паррк-Сіті. Там рекордний снігопад завдав значної шкоди житловим будинкам і будівлям. Вага снігу призвела до обвалення дахів, в результаті чого багато людей змушені були покинути свої будинки і шукати тимчасовий притулок.

Місцевим жителям рекомендували вжити заходів обережності і прибрати сніг з дахів, щоб запобігти подальшому обваленню будинків. Місто також видало попередження про можливі лавини в навколишніх горах.

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В американському штаті вирує сніжна негода
фото: The Watchers

Як повідомляється, снігопад цієї зими в Парк-Сіті побив попередні рекорди: за зиму випало понад 5 м снігу. Сьогодні скупчення снігу також спричинило перебої з електрикою та транспортом у цьому районі.

Нагадаємо, що в Україні теж вирує негода. У Житомирській та Вінницькій області України діє штормове попередження, а Хмельниччина опинилася у сніговій пастці.

Теги: снігопад негода США

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