Рекордний снігопад у США руйнує будинки (фото)
Скупчення снігу також спричинило перебої з електрикою та транспортом
В американському штаті Юта випало стільки снігу, що під його вагою не витримують будинки. Багато будівель пошкоджені або повністю зруйновані. Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, найбільше постраждало місто Паррк-Сіті. Там рекордний снігопад завдав значної шкоди житловим будинкам і будівлям. Вага снігу призвела до обвалення дахів, в результаті чого багато людей змушені були покинути свої будинки і шукати тимчасовий притулок.
Місцевим жителям рекомендували вжити заходів обережності і прибрати сніг з дахів, щоб запобігти подальшому обваленню будинків. Місто також видало попередження про можливі лавини в навколишніх горах.
Як повідомляється, снігопад цієї зими в Парк-Сіті побив попередні рекорди: за зиму випало понад 5 м снігу. Сьогодні скупчення снігу також спричинило перебої з електрикою та транспортом у цьому районі.
Нагадаємо, що в Україні теж вирує негода. У Житомирській та Вінницькій області України діє штормове попередження, а Хмельниччина опинилася у сніговій пастці.
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