Данілов розповів про можливість утворення нового безпекового союзу: що відомо

Данілов не відкидає можливість утворення нових безпекових союзів

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає можливість створення нового безпекового союзу, до складу якого можуть увійти Велика Британія, Польща та Україна. Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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«У нас в апараті РНБО є проєкт, який має назву «Синергія». Він є відкритим. Ми про це наголошуємо. Ми вважаємо, що він обов’язково має бути втілений в життя у найближчі 3, 5, 7 років для того, щоб наша країна була в безпеці. Те, що стосується альянсу Великої Британії, Польщі й України – це абсолютно природна річ. Я можу сказати, що одним із провідних наших партнерів, крім США, саме є Велика Британія, яка нам допомагає так само як і Польща, країни Балтії, інші країни у боротьбі з країною №1, з терористом, з агресором, з російською федерацією», – зазначив Данілов.

Він також зазначив, що Польща є головним партнером України.

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«Польща – перша країна, яка нам надала після 24-го лютого саме військову допомогу. Польща – країна, яка найбільше зацікавлена в нашій перемозі. Ми є друзями, партнерами й наші кордони знаходяться поруч», – сказав Секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що 8 червня 2022 року Олексій Данілов заявив, що є прихильником якнайшвидшого формування союзу Велика Британія-Польща-Україна.