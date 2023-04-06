Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов розповів про можливість утворення нового безпекового союзу: що відомо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данілов розповів про можливість утворення нового безпекового союзу: що відомо
фото з відкритих джерел

Данілов не відкидає можливість утворення нових безпекових союзів

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає можливість створення нового безпекового союзу, до складу якого можуть увійти Велика Британія, Польща та Україна. Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«У нас в апараті РНБО є проєкт, який має назву «Синергія». Він є відкритим. Ми про це наголошуємо. Ми вважаємо, що він обов’язково має бути втілений в життя у найближчі 3, 5, 7 років для того, щоб наша країна була в безпеці. Те, що стосується альянсу Великої Британії, Польщі й України – це абсолютно природна річ. Я можу сказати, що одним із провідних наших партнерів, крім США, саме є Велика Британія, яка нам допомагає так само як і Польща, країни Балтії, інші країни у боротьбі з країною №1, з терористом, з агресором, з російською федерацією», – зазначив Данілов.

Він також зазначив, що Польща є головним партнером України.

«Польща – перша країна, яка нам надала після 24-го лютого саме військову допомогу. Польща – країна, яка найбільше зацікавлена в нашій перемозі. Ми є друзями, партнерами й наші кордони знаходяться поруч», – сказав Секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що 8 червня 2022 року Олексій Данілов заявив, що є прихильником якнайшвидшого формування союзу Велика Британія-Польща-Україна. 

Читайте також: Данілов розповів, що Україна зробила зі шпигунами із УПЦ МП
Теги: Польща Велика Британія Україна Олексій Данілов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джеффрі та Андрій представлятимуть Україну з піснею Heart of Steel
Стало відомо, у скільки обійдеться виступ гурту Tvorchi на Євробаченні
24 березня, 12:36
ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував
ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував
24 березня, 23:55
Постачання боєприпасів Україні: Франція зробила заяву
Постачання боєприпасів Україні: Франція зробила заяву
28 березня, 13:16

Політика

Данілов розповів про можливість утворення нового безпекового союзу: що відомо
Данілов розповів про можливість утворення нового безпекового союзу: що відомо
Нардеп нагадав Кабміну, що той не може вказувати НАЗК
Нардеп нагадав Кабміну, що той не може вказувати НАЗК
Данілов розповів, що Україна зробила зі шпигунами із УПЦ МП
Данілов розповів, що Україна зробила зі шпигунами із УПЦ МП
Сі Цзіньпін висловив готовність поговорити із Зеленським – голова ЄС
Сі Цзіньпін висловив готовність поговорити із Зеленським – голова ЄС
«Слуги» відрядили Миколу Тищенка до Іспанії. Нардепи обурені
«Слуги» відрядили Миколу Тищенка до Іспанії. Нардепи обурені
Нардепи наробили кумедних помилок в правках до Антикорупційної програми
Нардепи наробили кумедних помилок в правках до Антикорупційної програми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
34K
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення
17K
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
16K
Школярка відразу вступила до дев'яти найкращих університетів світу. Як їй це вдалось
9628
Збиття ворожого «Алігатора» на сході: стало відомо про долю екіпажу
8989
Окупанти під Бахмутом отримали термобаричні ракетні системи – ISW

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Сьогодні, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту