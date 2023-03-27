Почаївську лавру можуть забрати в УПЦ. Деталі

В листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі на Тернопіллі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України

27 березня в етері телеканалу «Ми-Україна» міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив про можливе відкриття кримінального провадження проти намісника Свято-Успенської Почаївської лаври, єпископа Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополита Почаївського Володимира.

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«Священник, який керує в Свято-Успенській Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до цієї церкви. Відповідно має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання використанню майном держави. Тобто в Почаївській лаврі цей процес розпочався, так само будуть деякі процеси по інших закладах, де припинили дію угоди чи то оренди, чи то користування майна, відомими об’єктами, які належать до історичної спадщини України», – сказав Олександр Ткачеко.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

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У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Окрім цього, в листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

Зазаначимо, що кілька днів тому міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що московська церква почала виселятися з Києво-Печерської Лаври