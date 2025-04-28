У Вільнюсі люди вийшли на протест через податок на нерухомість

У Литві називають нову ініціативу влади «соціальною несправедливістю»

У зв'язку з планами правлячої коаліції Литви запровадити загальний податок на нерухомість на Кафедральній площі Вільнюса 27 квітня відбулася акція протесту «Ні податкам на нерухоме майно». Про це повідомило LRT.lt, пише «Главком».

Якщо поправки буде прийнято, то на житлову, рекреаційну, садову, гаражну та іншу некомерційну нерухомість вартістю від 40 тис. євро до 200 тис. євро застосовуватиметься ставка у розмірі 0,1%; на нерухомість вартістю від 200 тис. до 400 тис. – 0,2%; на нерухомість від 400 тис. до 600 тис. – 0,5%.

Міністерство фінансів пропонує розширити базу податку на нерухомість – не стягувати податок за житло, вартість якого не перевищує 40 тис. євро на одну особу або 80 тис. євро на двох співвласників. Крім того, податок на перше житло, вартість якого не перевищує 450 тис. євро, пропонується зменшити на 50%.

На даний момент податок за своє житло платили 35 тис. осіб, а із запровадженням нового податку на нерухомість кількість платників збільшиться до 677 тис., повідомляє міністерство фінансів.

Наразі житлова нерухомість оподатковується за прогресивною ставкою 0,5–2 %, але оподаткування стосується лише нерухомості вартістю 150 тис. євро та вище, а для власників житла, які виховують трьох та більше дітей, – вартістю від 200 тис. євро.

Деякі учасники акції розповіли про причини, через які вони прийшли на Кафедральну площу столиці. «Квартира – це моя квартира, я вже за все заплатив. Якщо державі потрібні гроші, я допоможу, але не таким чином», – сказав один із учасників протесту.

Інший учасник мітингу заявив: «Це соціальна несправедливість. Це несправедливо стосовно пенсіонерів – адже вони отримують пенсії з бюджету, то навіщо ж знову брати в них гроші і повертати до бюджету?». Чоловік відповідаючи на запитання, чому він прийшов на акцію протесту, був небагатослівним: «Почитайте статті 23 і 24 Конституції».

До слова, у Литві триває не лише політичне, а й релігійне протистояння: Московський патріархат, попри повномасштабну війну Росії проти України, намагається зберегти свої позиції, маскуючись під «Литовську православну церкву» – структуру, яка фактично не існує в реєстрі. Про це заявив священник Константинопольського патріархату у Литві Володимир Селявко