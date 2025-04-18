Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 19-20 квітня

20 квітня «Музей Івана Гончара» запрошує на святкове дійство «Великдень у Софії Київській»

Протягом вихідних 19-20 квітня у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня» у Музеї шістдесятництва. .

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 19 та 20 квітня.

Зміст

Музеї

до 20 квітня – виставка французької фотохудожниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво»;

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

19-20 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).

19-30 квітня – фотопроєкт «Виставка сімох»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 30 квітня – виставка Tempo Primo.

19 квітня – квест-гра «Збери Великодній кошик»;

до 19 квітня – великодня майстерня;

19-28 квітня – виставка Наталії Ходаковської;

до 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...»;

до 30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг».

19-20 квітня – мінівиставка «Блакитний сезон. Катерина Білокур» у межах програми до 125-річчя від дня народження художниці;

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

до 1 червня – виставка творів Івана Тарасовича Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції музею;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Із колекції музею.

19–30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;

19 квітня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Конституція 1710 р.»;

до 20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;

протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».

до 19 квітня – колективна художня виставка «Художники Борисполя презентують»;

до 25 квітня – перша підсумкова виставка «Традиції, що оберігають» артпроєкту «Мозаїка спадщини України».

20 квітня – святкове дійство «Великдень у Софії Київській»;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933 та 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

19-30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);

18-30 квітня – виставка до Дня подяки волонтерам (спільно з музеєм Миру);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні у ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

20 квітня – «Танго втрьох? На Монмартрі».

до 30 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

19 квітня – «Вчимося малювати і не тільки», арттерапія для людей з інвалідністю.

до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – робота музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка, присвячена історії музейної садиби.

до 30 квітня – оглядові екскурсії музеєм.

19 квітня – лекція «Медуза Горгона: чудовисько, жертва, ікона фемінізму» (лекторка Юлія Кізима);

до 11 травня – фотовиставка «Відвага нації»;

щосуботи та щонеділі – екскурсії інтер’єрами «13-17: Історія Музею Ханенків» та вуличні екскурсії.

19, 20 квітня – вініловий доробок української музики. Народна музика у виконанні професійних колективів.

19, 20 квітня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

Театри

19 квітня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;

19 квітня – вистава «Дім». Колективне сновидіння;

20 квітня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong».

19 квітня – вистава «Був собі пес», пастораль;

20 квітня – вистава «Чому довгий ніс у слона», африканська казка – театральна премія «Київська Пектораль».

Дитячий простір У світі казок:

19 квітня – вистава «Обережно, незнайомець!» – інтерактивна казка для найменших.

19 квітня – мюзикл на 2 дії «Тигролови».

19 квітня – балет на 2 дії «Білосніжка та семеро гномів».

20 квітня – до Великодня – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова.

19 квітня – вистава «Золоте Курча».

Бібліотеки

19 квітня – Лесине коло суботньої поезії;

до 23 квітня – «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», книжкова виставка;

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

19-25 квітня – «Великдень – дорога до людських сердець», ілюстрована виставка матеріалів;

19-25 квітня – «Великодня магія: Значення та обряди свята», виставка матеріалів.

19 квітня – надання психологічної підтримки ВПО та киянам «Клуб самодопомоги».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.