Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 19-20 квітня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 19-20 квітня
Відкриття виставки «Нова ікона | з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009-2023 років»
фото: Музей Івана Гончара/Facebook

20 квітня «Музей Івана Гончара» запрошує на святкове дійство «Великдень у Софії Київській»

Протягом вихідних 19-20 квітня у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня» у Музеї шістдесятництва.  .

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 19 та 20 квітня. 

Зміст

Музеї   

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • до 20 квітня – виставка французької фотохудожниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво»;
  • до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
  • до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
  • до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • 19-20 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • до 30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;
  • до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero  (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).

Музей української діаспори:

  • 19-30 квітня – фотопроєкт «Виставка сімох»;
  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • до 30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;
  • до 30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».

Музей окупації Києва:

  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

Музей Шолом-Алейхема:

  •  протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • до 30 квітня – виставка Tempo Primo.

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини: 

  • 19 квітня – квест-гра «Збери Великодній кошик»;
  • до 19 квітня – великодня майстерня;
  • 19-28 квітня – виставка Наталії Ходаковської;
  • до 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...»;
  • до 30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг».

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • 19-20 квітня – мінівиставка «Блакитний сезон. Катерина Білокур» у межах програми до 125-річчя від дня народження художниці;
  • до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;
  • до 1 червня – виставка творів Івана Тарасовича Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції музею;
  • до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Із колекції музею.

Музей гетьманства:

  • 19–30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;
  • 19 квітня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Конституція 1710 р.»;
  • до 20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;
  • протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України: 

  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • до 19 квітня – колективна художня виставка «Художники Борисполя презентують»;
  • до 25 квітня – перша підсумкова виставка «Традиції, що оберігають» артпроєкту «Мозаїка спадщини України».

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • 20 квітня – святкове дійство «Великдень у Софії Київській»;
  • до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;
  • упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
  • упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
  • упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;
  • до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;
  • вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

Музей книги і друкарства України:

  • протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;
  • протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933 та 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;
  • упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;
  • упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • 19-30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);
  • 18-30 квітня – виставка до Дня подяки волонтерам (спільно з музеєм Миру); 
  • щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні у ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

  • 20 квітня – «Танго втрьох? На Монмартрі».

Музей видатних діячів української культури:

  • до 30 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;
  • щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 19 квітня – «Вчимося малювати і не тільки», арттерапія для людей з інвалідністю.

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;
  • до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;
  • до 30 листопада – робота музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка, присвячена історії музейної садиби.

Комунальний заклад виконавчого органу Київради (КМДА) «Аптека-музей»:

  • до 30 квітня – оглядові екскурсії музеєм.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 19 квітня – лекція «Медуза Горгона: чудовисько, жертва, ікона фемінізму» (лекторка Юлія Кізима);
  • до 11 травня – фотовиставка «Відвага нації»;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсії інтер’єрами «13-17: Історія Музею Ханенків» та вуличні екскурсії.

«Музей українського грамзапису»:

  • 19, 20 квітня – вініловий доробок української музики. Народна музика у виконанні професійних колективів.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 19, 20 квітня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

Театри

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 19 квітня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;
  • 19 квітня – вистава «Дім». Колективне сновидіння;
  • 20 квітня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong».

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 19 квітня – вистава «Був собі пес», пастораль;
  • 20 квітня – вистава «Чому довгий ніс у слона», африканська казка – театральна премія «Київська Пектораль».

Дитячий простір У світі казок:

  • 19 квітня – вистава «Обережно, незнайомець!» – інтерактивна казка для найменших.

Київський національний академічний театр оперети:

  • 19 квітня – мюзикл на 2 дії «Тигролови».

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 19 квітня – балет на 2 дії «Білосніжка та семеро гномів».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 20 квітня – до Великодня – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова.

Київський академічний театр ляльок:

  • 19 квітня – вистава «Золоте Курча».

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • 19 квітня – Лесине коло суботньої поезії;
  • до 23 квітня – «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», книжкова виставка;
  • щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 19-25 квітня – «Великдень – дорога до людських сердець», ілюстрована виставка матеріалів;
  • 19-25 квітня – «Великодня магія: Значення та обряди свята», виставка матеріалів.   

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 19 квітня – надання психологічної підтримки ВПО та киянам «Клуб самодопомоги».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Читайте також:

Теги: вистава книги музей Клішина мистецтво виставка бібліотека квартира балет концерт історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтримка України сьогодні – це перехід на українську
Мовна карта знову розігрується Москвою
22 березня, 16:01
«Невже це 90? Боже мій! Не думалось, що пощастить дожити». Вадим Крищенко – ювілейне інтерв’ю
«Невже це 90? Боже мій! Не думалось, що пощастить дожити». Вадим Крищенко – ювілейне інтерв’ю
30 березня, 11:00
Збитий російський безпілотник «Гербера» є дешевшим аналогом «Шахеда»
Столичний музей авіації отримав цінний експонат – російський дрон «Гербера»
18 березня, 09:21
. Густав Клімт написав портрет принца у 1897 році
Робота Густава Клімта, яка майже століття вважалась втраченою, з’явилась на мистецькому ярмарку
19 березня, 21:37
На першому фото друкарня після ворожого удару, на другому – вже відновлена
У Харкові відновлено друкарню «Фактор-Друк», яку знищили окупанти
20 березня, 11:30
Відвідувачі на виставці керамічних творів Івана Тарасовича Гончара «Подільський пересмішник» у Національному музеї декоративного мистецтва України
Куди сходити у Києві протягом 24-30 березня: перелік культурних подій
22 березня, 19:53
Виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ» продовжена до 20 квітня
Куди сходити у Києві протягом 31 березня – 6 квітня: перелік культурних подій
29 березня, 19:20
Фотовиставка «Діалоги поглядів» відкрилася в Одесі
В Одесі відкрилася унікальна фотовиставка за участі авторів з особливими потребами
8 квiтня, 09:10
У місті Санто-Домінґо під час концерту обвалився дах нічного клубу
У Домінікані обвалився дах нічного клубу: понад 70 загиблих, 160 поранених
9 квiтня, 07:15

Новини

Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 19-20 квітня
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 19-20 квітня
Зграя рожевих фламінго повернулась на літні озерні угіддя столичного зоопарку
Зграя рожевих фламінго повернулась на літні озерні угіддя столичного зоопарку
«Апелювати до християнських свят – маніпуляція». Організатори ЛГБТ-фестивалю про скандал
«Апелювати до християнських свят – маніпуляція». Організатори ЛГБТ-фестивалю про скандал
Троє чоловіків опинилися у СІЗО за підозрою у катуванні підлітка на Київщині
Троє чоловіків опинилися у СІЗО за підозрою у катуванні підлітка на Київщині
Підлітки розважалися стрільбою з пістолета у парку Партизанської слави
Підлітки розважалися стрільбою з пістолета у парку Партизанської слави
Скільки коштують яйця перед Великоднем у Києві: огляд цін
Скільки коштують яйця перед Великоднем у Києві: огляд цін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
49K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
31K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
24K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
12K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua