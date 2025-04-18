Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 19-20 квітня
20 квітня «Музей Івана Гончара» запрошує на святкове дійство «Великдень у Софії Київській»
Протягом вихідних 19-20 квітня у Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня» у Музеї шістдесятництва. .
До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 19 та 20 квітня.
Зміст
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- до 20 квітня – виставка французької фотохудожниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво»;
- до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
- до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
- до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 19-20 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- до 30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;
- до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).
Музей української діаспори:
- 19-30 квітня – фотопроєкт «Виставка сімох»;
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».
Музей шістдесятництва:
- до 30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;
- до 30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».
Музей окупації Києва:
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».
Музей Шолом-Алейхема:
- протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- до 30 квітня – виставка Tempo Primo.
Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:
- 19 квітня – квест-гра «Збери Великодній кошик»;
- до 19 квітня – великодня майстерня;
- 19-28 квітня – виставка Наталії Ходаковської;
- до 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...»;
- до 30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг».
Національний музей декоративного мистецтва України:
- 19-20 квітня – мінівиставка «Блакитний сезон. Катерина Білокур» у межах програми до 125-річчя від дня народження художниці;
- до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;
- до 1 червня – виставка творів Івана Тарасовича Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції музею;
- до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Із колекції музею.
Музей гетьманства:
- 19–30 квітня – персональна виставка Данила Ноздрі «Весняні емоції»;
- 19 квітня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Конституція 1710 р.»;
- до 20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;
- протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».
Будинок-музей М. Заньковецької:
- до 19 квітня – колективна художня виставка «Художники Борисполя презентують»;
- до 25 квітня – перша підсумкова виставка «Традиції, що оберігають» артпроєкту «Мозаїка спадщини України».
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- 20 квітня – святкове дійство «Великдень у Софії Київській»;
- до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;
- упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
- упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
- упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;
- до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;
- вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.
Музей книги і друкарства України:
- протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;
- протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923, 1932–1933 та 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;
- упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;
- упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- 19-30 квітня – фотовиставка, присвячена 85-й річниці Катинської трагедії (спільно з Міжнародним товариством польських підприємців в Україні);
- 18-30 квітня – виставка до Дня подяки волонтерам (спільно з музеєм Миру);
- щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні у ЦВКГ.
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 20 квітня – «Танго втрьох? На Монмартрі».
Музей видатних діячів української культури:
- до 30 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;
- щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 19 квітня – «Вчимося малювати і не тільки», арттерапія для людей з інвалідністю.
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;
- до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;
- до 30 листопада – робота музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка, присвячена історії музейної садиби.
Комунальний заклад виконавчого органу Київради (КМДА) «Аптека-музей»:
- до 30 квітня – оглядові екскурсії музеєм.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 19 квітня – лекція «Медуза Горгона: чудовисько, жертва, ікона фемінізму» (лекторка Юлія Кізима);
- до 11 травня – фотовиставка «Відвага нації»;
- щосуботи та щонеділі – екскурсії інтер’єрами «13-17: Історія Музею Ханенків» та вуличні екскурсії.
«Музей українського грамзапису»:
- 19, 20 квітня – вініловий доробок української музики. Народна музика у виконанні професійних колективів.
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:
- 19, 20 квітня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».
Театри
Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:
- 19 квітня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;
- 19 квітня – вистава «Дім». Колективне сновидіння;
- 20 квітня – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong».
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 19 квітня – вистава «Був собі пес», пастораль;
- 20 квітня – вистава «Чому довгий ніс у слона», африканська казка – театральна премія «Київська Пектораль».
Дитячий простір У світі казок:
- 19 квітня – вистава «Обережно, незнайомець!» – інтерактивна казка для найменших.
Київський національний академічний театр оперети:
- 19 квітня – мюзикл на 2 дії «Тигролови».
Київський муніципальний академічний театр опери та балету:
- 19 квітня – балет на 2 дії «Білосніжка та семеро гномів».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 20 квітня – до Великодня – фольклорна вистава «Вечорниці» та інтерактив актора Анатолія Суханова.
Київський академічний театр ляльок:
- 19 квітня – вистава «Золоте Курча».
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 19 квітня – Лесине коло суботньої поезії;
- до 23 квітня – «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», книжкова виставка;
- щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 19-25 квітня – «Великдень – дорога до людських сердець», ілюстрована виставка матеріалів;
- 19-25 квітня – «Великодня магія: Значення та обряди свята», виставка матеріалів.
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 19 квітня – надання психологічної підтримки ВПО та киянам «Клуб самодопомоги».
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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