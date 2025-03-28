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У Молдові прихильники затриманої глави Гагаузії закликали вбити Маю Санду

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Молдові прихильники затриманої глави Гагаузії закликали вбити Маю Санду
Під час акції одна з жінок агресивним тоном заявила журналістці: «Щоб вбили її». Після уточнення, про кого йдеться, друга жінка відповіла: «Маю Санду»
колаж: glavcom.ua

Обидві учасниці акції запевнили, що готові відповідати за сказане, а також поскаржилися на важкі умови життя та низькі пенсії

У Молдові учасниці акції на підтримку затриманої очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул закликали до вбивства президентки країни Маї Санду. Згодом їх розшукала поліція. Як передає «Главком», про це повідомляє NewsMaker.

Ще 26 березня прихильники Гуцул зібралися на протест після її затримання в аеропорту Кишинева. Акція відбулася в центрі Комрата – найбільшого міста Гагаузії. 

Під час акції одна з жінок агресивним тоном заявила журналістці: «Щоб вбили її». Після уточнення, про кого йдеться, друга жінка відповіла: «Маю Санду». Потім перша повторила ці слова. 

Уже за кілька днів правоохоронці розшукали їх та оштрафували за дрібне хуліганство, появу у громадському місці у стані алкогольного сп'яніння та перекриття доріг.

У мережі також зʼявилися відеозаписи, на яких вони перепрошують за свої висловлювання на адресу президентки.

«Прошу вибачення у всіх. Учора емоції взяли гору. Пенсія маленька, на життя не вистачає. Що робити? Учора трохи неправильно висловилася», – пояснила одна з них.

Інша сказала, що шкодує про сказане: «Кого я вб'ю? Мені 68 років. Вибачте! Бажаю всім здоров'я».

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rеuters.

Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева напередодні, 25 березня, ввечері. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Зокрема, Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

Зауважимо, ще Євгенія Гуцул у 2024 році відвідувала Росію і зустрічалася у Москві з очільником Кремля Путіним.

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Теги: протест Гагаузія Молдова Майя Санду

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