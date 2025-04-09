Канадці поспіхом продають нерухомість і масово тікають із США

З квітня 2023 року до березня 2024 року канадці становили майже чверть іноземних покупців нерухомості в США

Громадяни Канади прощаються зі США та продають житло, аби швидше забратись з країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

Такого відтоку канадців зі Сполучених Штатів не пам'ятає жоден рієлтор. Агентства перевантажені запитами. За останні два місяці ріелтори у Флориді кажуть, що канадські продавці завалили їх проханнями швидше продати будинок чи квартиру. Причому реалізувати житло вигідно мало кому вдається: зараз спостерігається надлишок продажів, оскільки зі США «завдяки» президенту Дональду Трампу тікають багато людей.

При цьому з квітня 2023 року до березня 2024 року канадці становили майже чверть іноземних покупців нерухомості в США. За даними Національної асоціації ріелторів, це на 11% більше, ніж роком раніше. Але вже в 2024 році канадці придбали на 36% менше нерухомості по всій Америці, ніж у 2022 році. У цифрах кількість угод упала з 11 тис. до 7 тис. Хтось купував там квартиру, щоби перезимувати, хтось жив на дві країни, а хтось – інвестував.

При цьому падає в ціні і саме житло: люди втрачають гроші на різниці, наприклад, з нерухомістю, що подорожчала в Канаді. Не варто скидати з рахунків і канадський долар, що впав по відношенню до сусіда. Є ще один фінансовий фактор: комунальні платежі в кондомінімумах Флориди різко зросли. Підвищення становило в середньому $400 на місяць. І зараз власники квартир платять близько $700.

«У мене ніколи не було такого сезону, як цей. Раніше у мене було не більше восьми клієнтів-канадців. Зараз – щонайменше 35. Вони дуже відкрито висловлюють свої політичні погляди. Мої клієнти казали мені, що відчувають себе лицемірами, якщо повертаються до Флориди, і відчувають сором чи провину через повернення», – каже Олександра Дюпон, брокер із Флориди, та громадянка двох країн, яка спеціалізується на роботі з канадцями.

Але головний аспект, який жене канадців на батьківщину, – образлива політика Трампа. Люди розгнівані і не хочуть платити гроші країні, яка принижує їхню Канаду.

Раніше стало відомо, що федеральний уряд Канади оновив свої онлайн-поради для подорожей, аби нагадати канадцям «очікувати перевірки» з боку прикордонників, якщо вони подорожують до Сполучених Штатів.

До слова, флагманська авіакомпанія Канади Air Canada оновила інформацію щодо скасованих рейсів до США. Раніше менеджмент перевізника заявив, що зіштовхнувся з падінням попиту з боку канадців на подорожі до Сполучених Штатів.