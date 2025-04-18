Очільник Державної зернової корпорації отримав подарунок від мами вартістю 4 млн грн

За рік зарплата Юрченка зросла у п’ять разів

Виконувач обов’язків голови правління АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) Олександр Юрченко торік отримав у подарунок столичну квартиру площею 81,8 кв. м за 4,1 млн грн. Про це повідомляється в матеріалі «Главкома» «Під грифом «таємно». Які зарплати отримують керівники найбільших державних компаній під час війни».

Як вказано в декларації посадовця, житло йому дісталося в подарунок від мами.

Квартира у столиці за 4,1 млн грн дісталася Олександру Юрченку в подарунок від мами дані реєстру декларацій

Крім того, Юрченко задекларував 3,23 млн грн зарплати за минулий рік (269,2 тис. грн на місяць), тоді як за 2023-й – 609,3 тис. грн. Також торік він отримав 280 тис. грн дивідендів від адвокатського об’єднання «Яр.Вал», 30,2 тис. грн процентів, 8 тис. грн кешбеку, 12,5 тис. грн страхових виплат. Водночас його дружина Ольга торік отримала сумарно 1,59 млн грн доходу.

Подружжя зберігає на банківських рахунках 291,8 тис. грн, $12,1 тис., 6,6 тис. євро; готівкою – 165 тис. грн, $35 тис. і 32,5 тис. євро.

Нагадаємо, у травні 2023 року Вищий антикорупційний суд призначив колишньому голові ДПЗКУ Петру Вовчуку покарання у вигляді п'яти років умовного позбавлення волі.

Розслідування щодо корупційної схеми Вовчука проводили НАБУ та САП, і воно тривало з липня 2016 року. Як переконують слідчі, представник міжнародного зернотрейдера і чиновники ДПЗКУ разом з Петром Вовчуком організували корупційну схему, по якій зерно, що належить держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. У результаті компанія не отримала понад $60 млн.