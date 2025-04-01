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Вирок для Ле Пен. Партія розповіла, як рятуватиме свою очільницю

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Вирок для Ле Пен. Партія розповіла, як рятуватиме свою очільницю
Барделла: Ми збираємося організувати демонстрації та роздачу листівок цими вихідними
фото з відкритих джерел

Барделла наголосив, що продовжуватиме боротьбу за Ле Пен до кінця

Очільник ультраправої французької партії «Національне об'єднання» Жордан Барделла оголосив про проведення демонстрацій, які відбудуться цими вихідними. Барделла заявив, що акції спрямовані на підтримку Марін Ле Пен, яка нещодавно отримала вирок у справі про фіктивне працевлаштування в Європарламенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

«Я вважаю, що французький народ повинен бути обурений. Ми збираємося організувати демонстрації та роздачу листівок цими вихідними», – заявив Барделла.

Він також зазначив, що «Національне об'єднання» не припинить своєї діяльності, незважаючи на спроби усунути їхнього кандидата з політичної арени.

«Марін Ле Пен дала мені все в політиці, і найменше, що я повинен для неї зробити, – це продовжити боротьбу з нею до кінця. Я хочу сказати просто: я повністю відданий їй і буду боротися до кінця. Ті, хто думає, що вони вбивають «Національне об'єднання», тому що намагаються вивести кандидата нашого руху з перегонів, помиляються», – зазначив Барделла.

Як відомо, Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.

«Правосуддя не є політичним, це рішення не політичне, а судове, винесене трьома незалежними, неупередженими суддями », – заявив у вівторок один із двох високопоставлених суддів Франції  Ремі Хейц у відповідь на критику  засудження Марін Ле Пен напередодні.

Це рішення «було прийнято відповідно до закону, із застосуванням текстів, за які проголосувало національне представництво», – також підтвердив генеральний прокурор Касаційного суду на RTL, назвавши «неприпустимими» «дуже персоналізовані напади на суддів і погрози, які можуть бути предметом кримінального переслідування».

Прем’єр-міністр Італії  Джорджія Мелоні  заявила, що п’ятирічний вирок Марін Ле Пен позбавив «мільйони громадян права представництва», у своїй заяві для італійської газети Il Messaggero.

«Я не знаю ні суті звинувачень проти Марін Ле Пен, ні причин такого рішучого рішення», – розповіла римській газеті лідер ультраправої партії Fratelli d'Italia . «Але я не думаю, що будь-хто, хто піклується про демократію, може радіти вироку, який стосується лідера великої партії та позбавляє мільйони громадян представництва», – додала Мелоні.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп назвав «дуже важливою справою» рішення суду, яке забороняє лідерці французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен балотуватися на державні посади.

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Теги: протест Марін Ле Пен

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