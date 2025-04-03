«Скасування» пайової участі перетворилося на додатковий тягар для девелоперів, – профільна асоціація

«Влада відзвітувала, що пайову участь скасовано»

Верховна Рада ще у 2021 році проголосувала за скасування так званих «пайових внесків» – частини кошторису будівництва, які девелопери мали спрямовувати на розвиток інфраструктури. Однак на практиці будівельні компанії досі отримують судові претензії щодо цих платежів.

Законодавча шпарина дозволяє муніципалітетам вимагати сплати від девелоперів, які отримали дозвіл на будівництво до 2021 року. У багатьох випадках ідеться про масштабні житлові комплекси, де девелопери вже збудували дороги, інженерні мережі та навіть соціальні об’єкти (школи, садочки) власним коштом. Тепер же їх зобов’язують «доплатити» за те саме заднім числом.

«Влада відзвітувала, що пайову участь скасовано, а по факту платити треба удвічі більше. Це відлякує інвесторів і, зрештою, робить квадратні метри дорожчими для українців», – зазначають в Українській асоціації девелоперів.

На думку Асоціації, від подібної правової невизначеності страждають найбільш відповідальні гравці ринку: вони не лише будують житло, а й фактично створюють інфраструктуру з нуля. Замість обіцяного стимулювання інвестицій девелопери отримали «юридичну пастку», яка зупиняє проєкти та збільшує ризики.

«Нема сенсу приймати реформи, які фактично не діють», резюмують в УАД, закликаючи владу або повернути офіційний механізм пайових внесків із прозорим заліком вже збудованих об’єктів і без вимог заднім числом, або уже повноцінно скасувати цю норму без колізій.