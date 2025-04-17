Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)

Мітингувальники вимагають від Віталія Кличка та інших керівників КМДА рішучих дій для очищення владних структур від корупціонерів

«Кличко має піти», «Ми все бачимо – ми не пробачимо», «Закони, а не мафія», – такі гасла можна побачити на плакатах

Сьогодні, 17 квітня, під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) зібралися активісти та небайдужі кияни на мітинг проти корупції. Учасники акції вимагають від міської влади негайно звільнити всіх посадовців, причетних до корупційних схем. Про це повідомляє «Главком».

Мітингувальники скандують: «У відставку! У відставку!», вони тримають гасла з вимогами чесності та прозорості у владі, а також заклики до відповідальності для корупціонерів. «Кличко має піти», «Ми все бачимо – ми не пробачимо», «Закони, а не мафія», – такі написи можна побачити на плакатах.

Акція відбувається на тлі нещодавнього вручення підозри заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву у справі про організацію незаконного переправлення ухилянтів до Європи.

Мітингувальники висловлюють своє обурення випадками корупції у міській владі та вимагають від Віталія Кличка та інших керівників КМДА рішучих дій для очищення владних структур від корупціонерів.

Нагадаємо, сьогодні заступнику голови КМДА із самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків, оголосили підозру. Посадовець є фігурантом антикорупційних розслідувань.

8 квітня, під час позачергового засідання Київради, головним питанням якого було таємне голосування за відставку заступника міського голови та секретаря Київради Володимира Бондаренка, біля будівлі КМДА зібралися кілька десятків обурених киян, які вимагали звільнення з посади Володимира Бондаренка.