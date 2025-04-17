Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)
Мітингувальники вимагають від Віталія Кличка та інших керівників КМДА рішучих дій для очищення владних структур від корупціонерів
фото з відкритих джерел

«Кличко має піти», «Ми все бачимо – ми не пробачимо», «Закони, а не мафія», – такі гасла можна побачити на плакатах

Сьогодні, 17 квітня, під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) зібралися активісти та небайдужі кияни на мітинг проти корупції. Учасники акції вимагають від міської влади негайно звільнити всіх посадовців, причетних до корупційних схем. Про це повідомляє «Главком».

Мітингувальники скандують: «У відставку! У відставку!», вони тримають гасла з вимогами чесності та прозорості у владі, а також заклики до відповідальності для корупціонерів. «Кличко має піти», «Ми все бачимо – ми не пробачимо», «Закони, а не мафія», – такі написи можна побачити на плакатах.

Акція відбувається на тлі нещодавнього вручення підозри заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву у справі про організацію незаконного переправлення ухилянтів до Європи.

Мітингувальники висловлюють своє обурення випадками корупції у міській владі та вимагають від Віталія Кличка та інших керівників КМДА рішучих дій для очищення владних структур від корупціонерів.

Нагадаємо, сьогодні заступнику голови КМДА із самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків, оголосили підозру. Посадовець є фігурантом антикорупційних розслідувань. 

8 квітня, під час позачергового засідання Київради, головним питанням якого було таємне голосування за відставку заступника міського голови та секретаря Київради Володимира Бондаренка, біля будівлі КМДА зібралися кілька десятків обурених киян, які вимагали звільнення з посади Володимира Бондаренка. 

Теги: Київ місцева влада мафія протест активісти КМДА кияни відео мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кличко намагається «обнулити» вплив у Києві голови КМВА Тимура Ткаченка
Переворот у столиці. Кличко завдає удар у відповідь Скандал
2 квiтня, 21:55
Блокування трибуни Київради депутатами «ЄС» 13 березня 2025 року
Київрада відкладає засідання: депутати не можуть зібратися
18 березня, 12:25
Вітренко: Якщо секретаря не буде, нічого страшного не відбудеться, бо лишається Віталій Кличко, який може чудово вести засідання Київради
«Плівки Комарницького». «Слуга народу» каже, що Київрада втратила легітимність
18 березня, 19:36
Станом на 08:00 вологість повітря у столиці складає 62%
У Києві зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря
22 березня, 09:19
Чоловік підготував пляшки із запальною сумішшю, але його плану завадили патрульні
«Робота» через інтернет: киянин готувався спалити банк, але потрапив до рук поліції
21 березня, 11:05
Ярмарки пройдуть у всіх районах Києва
Де у Києві купити продуктові товари 29-30 березня: адреси ярмарків
29 березня, 06:47
Ввечері у Києві очікується місцями невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця
Після весняного снігопаду Київ бореться з ожеледицею: 157 одиниць техніки на дорогах
18 березня, 08:41
Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків обстрілу, який стався 6 квітня
Атака РФ на Київ 6 квітня: розбір завалів триває (фото, відео)
7 квiтня, 07:35
Депутатка заявила, що «Удар» – це коло друзів, які один одному довіряють
Депутатка «Удару» відповіла, чи голосуватимуть члени партії за звільнення Бондаренка
8 квiтня, 12:55

Новини

Спіймали в готелі? Заступник Кличка отримав підозру за схему з ухилянтами
Спіймали в готелі? Заступник Кличка отримав підозру за схему з ухилянтами
Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)
Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)
«На його тлі Кремлівський палац – стара конюшня». Національному палацу «Україна» виповнилося 55
«На його тлі Кремлівський палац – стара конюшня». Національному палацу «Україна» виповнилося 55
Заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву вручено підозру
Заступнику мера Києва Володимиру Прокопіву вручено підозру
Суд скасував вирок у вигляді штрафу посадовцю з Броварів, який п'яним збив чотирьох людей
Суд скасував вирок у вигляді штрафу посадовцю з Броварів, який п'яним збив чотирьох людей
Від Києва – дві години. Топ-10 місць для весняного відпочинку
Від Києва – дві години. Топ-10 місць для весняного відпочинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
35K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка
33K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
19K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
9534
Інфляція в Канаді перевершила всі очікування: нові дані

Новини

Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua